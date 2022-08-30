США признали, что Запорожскую АЭС обстреливают украинские военные

Почти признали в открытую, обставив все оговорками, что по ЗАЭС из тяжелых вооружений ведут огонь ВСУ Фото: REUTERS

Американцы бьются до последнего, пытаясь "отмазать" от совершенных преступлений украинских террористов-недоумков, которые сейчас являются властью в этой стране. Но иногда даже у них кончаются аргументы, и тогда им приходится просто переходить к оправданиям. Жалким и неубедительным.

- Существует вероятность, что украинские войска обстреливают район Запорожской АЭС, - заявил на брифинге первый заместитель официального представителя Министерства обороны США Ведант Патель и тут же попытался защитить украинские войска. - В ряде случаев это был ответный огонь в сторону русских, которые ведут огонь из этих мест.

Почти признали в открытую, обставив все оговорками, что по ЗАЭС из тяжелых вооружений ведут огонь ВСУ. Сказали "А", но не смогли произнести "Б" – что эти вооружения Киеву поставили США. И тут же этот служитель Пентагона постарался заверить, что "украинские войска изо всех сил пытаются избежать артиллерийского удара непосредственно по Запорожской АЭС", а ученые правительства США отслеживают данные датчиков радиации на Запорожской атомной электростанции в Украине и пока не обнаружили "никаких признаков повышенного или аномального уровня радиации".

Американским ученым в этом вопросе верить, это все равно что поверить "британской разведке", на которую все время ссылаются украинские пропагандисты или тем же "британским ученым", давно ставшим притчей во языцех. Но за радиационной обстановкой в районе ЗАЭС действительно следят очень скрупулезно и все необходимые измерения делают российские специалисты, которые докладывают, что утечки радиации нет. Пока нет. Но все прекрасно понимают, что она может случиться в любой момент. Проломили же украинцы своими снарядами (ракетами) крышу в хранилище не отработанного, а готового ядерного топлива для АЭС. И тут все зависит не только от эффективности ПВО, но и от упорства дебилов, старающихся устроить новую ядерную катастрофу с таким упорством, с каким 3-хлетний малыш пытается засунуть шпильку в электрическую розетку.

Что касается американцев, с ними все понятно. Новая попытка оправдать ВСУ очень похожа на аргументы в объяснении ракетного удара по колонии в Еленовке, когда погибли 50 пленных из запрещенного в России полка "Азов", а еще более 70 были ранены. Помните, как американцы объяснили тот удар? "Возможно, что удар нанесла украинская стороны, но это было случайно". И, дескать, не имея никакого злого умысла. Высокоточным оружием, которое отклоняется от заданных координат на каких-то 3 или 5 метров в самый центр крыши – конечно же. случайно.

Аналогично и сейчас в случае с ЗАЭС – это мог быть (считай, был, практически признались) "ответный огонь в сторону русских, которые ведут огонь из этих мест". Нет, американцы не одебиливаются по украинскому подобию, они просто предельно циничны. Все прекрасно понимают, что на ЗАЭС есть только охрана (кстати, и из числа бывших нацгвардейцев Украины, охранявших ЗАЭС и ранее), и там отсутствуют любые виды тяжелых вооружений. Даже системы ПВО находятся за пределами станции, если не все, то в большинстве своем), потому что сбивать летящее на АЭС надо на подлете, а не над самой станцией. Но с упорством маньяков американцы продолжают терзать все ту же песню. Если разобраться, то стоит понять, что вот это "в ответ" ничем не лучше на самом деле предыдущего извращения того, что нельзя назвать интеллектом, на тему "русские оккупировали станцию, а сейчас сами стреляют по находящимся там своим войскам". Та же степень кретинизма, только в профиль.

При этом украинская сторона е6ще больше одебиливает свое население и европейцев, уговаривая, что ничего, мол страшного не произойдет, даже если… Потому что мудрые руководители в Киеве уже запасли необходимый запас таблеток йодида калия, который надо будет немедленно принять внутрь организма в случае радиационного выброса на АЭС. Также необычайную популярность приобрели рецепты, как направить воздушный поток в этом случае на освобожденные от нацистских властей территории Украины и регионы России. Некоторые "украинские ученые", американским и британским тут надо завыть от зависти и стыда за себя и сокрушить какую-нибудь стену покрепче своими непробиваемыми лбами, рассчитали, что для создания воздушного потока необходимой мощности и направления надо включить 3 миллиона вентиляторов и направить их на восток. Удивительно, конечно, что этот простой и эффективный рецепт до сих пор не был востребован для остановки вращения Земли. Раньше надо было йодид калия потреблять, тогда бы не было столько йдодефицитных, и, как следствие, дебилов. А сейчас уже поздно, и никакая радиация тут ничего хорошего уже не сделает. Против украинцев и она бессильна.

Если же говорить серьезно, а не в режиме вентиляторов и перенаправления ветров, то исторически сложилось так, что, хотя ветер в Запаорожской области дует со всех сторон, все же некоторое долевое преимущество в районе Энергодара есть у воздушных потоков, приходящих с северо-востока и востока. Это в среднегодовом варианте, а вот в помесячном срезе картина еще интереснее. Если весной ветра в области переносят воздушные массы, пыль и все такое с запада и юго-запада на север и восток, то начиная с июня и по октябрь ветер дует преимущественно с севера и северо-востока. А это означает, что если на Запорожской АЭС произойдет действительно масштабный выброс радиации, то зараженным окажутся территории к юго-западу и западу от Энергодара. Здравствуй, Херсон, Николаев, Одесса – Киеву вас все равно не жалко, потому что там понимают, что ему не удастся сохранить под собой эти города и регионы. О – дальше интересней: здравствуй и прощай Румыния, Турция, все практически Балканы. О, да там еще и Польша с Германией где-то поблизости (не стоит забывать, что Земля вращается на восток, и соответственно, воздушные массы, которые не закреплены над конкретной территорией, в некоторой степени перемещаются над ней на запад).

Но вы не беспокойтесь. Когда украинской артиллерии удастся добиться поставленной Киевом задачи, на авансцену выйдут мудрые американцы и объяснят всем, что это получилось совершенно случайно, а потому и не так страшно. "Больной перед смертью потел? – Да. – Хороший симптом".

Кто же был тот мудрый человек, сказавший, что лучшее средство от головной боли – это гильотина? Во всяком случае, для некоторых это верно на все сто процентов.