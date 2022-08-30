Минобороны России показало видео, как «Аллигатор» подавлял наступление ВСУ

В день летчики выполняют от 3 до 5 таких вылетов

Минобороны России демонстрирует кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации, что успешно подавили наступление войск Зеленского в зоне специальной военной операции на Украине.

Напомним, в понедельник по прямому указанию Зеленского Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли отчаянную попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях сразу на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ потеряли за день: 560 военнослужащих, 26 танков, 23 боевых машины пехоты, 9 других боевых бронированных машин и два штурмовика Су-25.

В это время «Аллигаторы» из ударной вертолетной группы, пользуясь рельефом местности на предельно малой высоте, незаметно «подходили» на расстояние (около 10 километров) выстрела к украинским позициям. Одновременно «выныривали» и наносили удар неуправляемыми ракетами по пунктам управления, боевой технике и вооружению, что были ранее разведаны беспилотниками.

«На кадрах видно, как после взлета и удара экипажи «Аллигаторов» делают резкий, почти 90 градусов крен влево, снижают высоту до предельно допустимой. Вертолет отстреливая тепловые ловушки (ложные цели для зенитных ракет) вновь опускается на предельно малую высоту, пропадая из зоны обнаружения средствами ПВО противника», - комментируют кадры в Минобороны России.

Все происходит так внезапно, что нанести прицельный ответный удар боевики не успевают, даже когда готовы к атаке.

«У меня, как штурмана, основная задача – это наводить летчика на цель в точное время, - рассказал журналистам после выполнения задания штурман вертолета Ка-52 Владислав. - Также помогать ему в уничтожении колонн, опорных пунктов, точно по координатам и точно в цель, как по времени, так и по месту. С утра и до вечера выполняем задачи, летаем почти на всех направлениях. … Страха нет. Постоянно летаем. Бывают облучения. Выполняю сначала боевую задачу, в дальнейшем – отворот, курс на площадку….».

В день летчики выполняют от 3 до 5 таких боевых вылетов. Журналисты воспользовались редким случаем. А так застать «Аллигатора» на земле, который порядка 8 часов ежедневно находится в воздухе, довольно сложно.

«Выпускники военных авиационных училищ здесь быстро становятся настоящими боевыми летчиками. Молодые офицеры выполняют задачи в одном экипаже с опытными пилотами», - отметили также в Минобороны России.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На полигоне «Сергеевский» Восточного военного округа почти все готово к стратегическому командно-штабному учению «Восток-2022»: военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения развернули полевой палаточный лагерь для воинских контингентов иностранных государств - участников учения.

Для комфортного проживания иностранных гостей возведен новейший автономный полевой лагерь АПЛ-500, а также около 100 современных палаток для проживания личного состава.

«Комфортную температуру в палатках в холодное время суток обеспечивают обогреватели, а в теплое - кондиционеры. Лагерь оснащен кухней, прачечной, душевыми кабинами, туалетами, дизель-генераторными установками, которые обеспечивают бесперебойное электроснабжение», - показали современные армейские «хоромы» в Минобороны России.

На территории полевого лагеря есть современные столовые, развернуты передвижные магазины АО «Военторг», спортивные площадки, медицинские пункты, а также «Дом дружбы» для проведения культурно-массовых мероприятий.

СПРАВКА «КП»

Учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генштаба Вооруженных Сил России с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

В учениях примут участие воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе: Азербайджана, Алжира, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана

Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.