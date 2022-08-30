Семье Героя России капитана Евгения Козловского передали его медаль

Командующий Северным флотом выразил слова соболезнования вдове и родителям Евгения Козловского и поблагодарил их за воспитание героя

В Мурманской области командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев передал медаль Золотая Звезда и Грамоту о присвоении звания Героя Российской Федерации вдове, отцу и дочке капитана Евгения Валерьевича Козловского, погибшего в ходе проведения специальной военной операции.

Командующий Северным флотом выразил слова соболезнования вдове и родителям Евгения Козловского и поблагодарил их за воспитание героя: «Подвиг капитана Козловского – это пример исполнения воинского долга, пример служения своему Отечеству. Он исполнил свой воинский долг до конца, был верен присяге до последней секунды своей жизни. Он личным примером вёл в бой своих подчинённых, проявляя высочайший профессионализм и мужество. Все его действия, действия его подчинённых были нацелены на выполнение боевой задачи. Он ее выполнил».

В завершении церемонии была объявлена минута молчания в память о погибшем Герое России.

В церемонии, прошедшей в штабе Северного флота, приняли участие: начальник штаба флота контр-адмирал Константин Кабанцов, командир армейского корпуса генерал-майор Борис Фомичев, заместитель губернатора Мурманской области Эрик Хисматуллин, сослуживцы героя, юнармейцы и североморские морские кадеты.

Кадетам рассказали о жизненном пути капитана Евгения Козловского, который родился 30 мая 1988 года в совхозе Вербенский Николаевского района Волгоградской области.

«Евгений с детства хотел стать военным. Старшеклассником учился в Ахтубинской кадетской школе-интернате имени П.О.Сухого. После окончания Новосибирского высшего военного командного училища в 2010 году проходил службу в распоряжении командующего войсками Ленинградского военного округа, а затем в частях Западного военного округа. С февраля 2015 года служил в Печенгской отдельной мотострелковой бригаде береговых войск Северного флота командиром разведывательного взвода и разведывательно-десантного взвода, инструктором по воздушно-десантной подготовке разведывательного батальона, командиром разведывательной и разведывательно-десантной роты разведывательного батальона. Дважды выполнял задачи в Сирийской Арабской Республике, был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и медалью «За отвагу»», - рассказал о нем командир соединения.

С 10 апреля Евгений участвовал в специальной военной операции. На Донбассе он командовал ротой отдельной мотострелковой бригады Северного флота.

Из наградного листа: «В период с 18 по 29 июня личный состав роты под командованием капитана Козловского участвовала в боях в Харьковской области. 18 июня решительным натиском рота захватила господствующую высоту и успешно отразила 10 атак превосходящих сил противника. В критической ситуации капитан Козловский трижды был вынужден вызывать огонь на себя. 22 июня капитан Козловский, в условиях, сопряженных с риском для жизни, силами роты захватил хорошо укрепленные позиции противника в непосредственной близости от населенного пункта Дементьевка, которые обороняли подразделения сил специальных операций ВСУ. В период с 23 по 27 июня противник предпринял 7 безуспешных попыток выбить роту капитана Козловского с занятой высоты. 28 июня личный состав роты капитана Козловского предпринял наступление на северной окраине Дементьевки, уничтожив 5 огневых точек и свыше 40 нацистов. К исходу дня, рота заняла окраину деревни, обнаружив и уничтожив в четырех домах огневые засады противника».

29 июня противник сосредоточил на этом направлении артиллерийские установки и устроил массированный обстрел позицией Козловского.

«Проявляя личное мужество и отвагу, бойцы под командованием капитана Евгения Козловского отразили атаку противника, уничтожив свыше 20 военнослужащих спецподразделения ВСУ. В ходе обстрела капитан Козловский, получив легкое ранение, продолжал командовать подразделением, поддерживая морально-психологический настрой личного состава. Выбирая место для огневой позиции, попал под повторный обстрел артиллерии противника, в результате которого получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. Благодаря героизму офицера и отважным действиям его подчиненных за время ожесточенных боев рота под командованием капитана Евгения Козловского удержала стратегически важный плацдарм, уничтожила и вывела из строя 7 бронированных машин нацистов, 10 внедорожников разных модификаций, 12 огневых точек с обслуживающими их расчетами, а также свыше 270 военнослужащих спецподразделения и сил территориальной обороны ВСУ».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Представители Паралимпийского комитета России и титулованные спортсмены-паралимпийцы провели мастер-классы для военнослужащих-участников специальной военной операции, находящихся на лечении в военном клиническом госпитале после получения ранений в ходе выполнения боевых задач, и рассказали им об адаптивных видах спорта.

Перед началом мастер-классов к военнослужащим обратился президент Паралимпийского комитета России, Заслуженный тренер России Павел Рожков: «Стараемся встречаться чаще с военнослужащими, что получили ранения в зоне специальной военной операции на Донбассе. Мы рассказываем, как быстрее восстановиться и реабилитироваться после ранений».

Спортсмены и сотрудники Паралимпийского комитета России провели консультации и предоставили информацию о региональных центрах спортивной подготовки и адаптивных спортивных школах в субъектах Российской Федерации.

«Для проведения мастер-классов на территории военного клинического госпиталя был размещен специализированный спортивный инвентарь и подготовлены площадки для ознакомления с паралимпийскими видами спорта. Военнослужащие смогли принять участие в мастер-классах по шести видам адаптивного спорта: волейболу сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольному теннису, дартсу и армрестлингу», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

СПРАВКА «КП»

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