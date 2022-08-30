Съемки шоу Андрея Малахова отменили в последний момент

Андрей Малахов готовится к премьере. Студия ток-шоу «Малахов» останется прежней, но с обновленными декорациями Фото: соцсети

30 и 31 августа в Москве должны были пройти съемки нового ток-шоу «Малахов». Но минувшей ночью их отменили. Мы узнали какая судьба ждет ток-шоу популярного телеведущего Андрея Малахова.

У телеведущего Андрея Малахова на работе все в порядке. Он выпускает одни из самых рейтинговых развлекательных программ на нашем ТВ. В выходные дни Малахов с успехом занимает прайм-тайм «России»: в субботу выходит развлекательная программа «Привет, Андрей!», в воскресенье – «Песни от всей души». Душевные, семейные, песенные передачи с историями про настоящих людей и музыкантов из народа – без интриг и прочей «желтизны».

Но у Андрея Малахова раньше были нагрузки посерьезнее: по будням выходило ток-шоу «Прямой эфир». Решение о смене формата передачи приняли еще в январе 2022-го. Обновленное ток-шоу под названием «Малахов» было готово стартовать с начала марта. Но сетка телевещания изменилась – в будни эфирное время ток-шоу и развлекательных передач отдали актуальным информационным и общественно-политическим, аналитическим передачам. Ситуация в стране и мире изменилась, поэтому у зрителей возникла необходимость получать больше актуальной информации. Ток-шоу исчезли из эфирной сетки сразу двух каналов - Первого и «России».

Однако ток-шоу «Малахов» планирует выйти в эфир – но уже в ином формате: с актуальными темами про нормальных людей – без «фриков» в студии и «желтизны» на повестке. То есть на нашем ТВ должна появиться передача, где будут рассказывать об успехах и проблемах обычных людей и пытаться им помочь. Съемки пилотных выпусков на март прошли еще в феврале, но теперь они уже устарели.

Новые выпуски должны были снимать 30 и 31 августа в Москве. И мы даже записались в массовку, чтобы первыми узнать темы выпусков. Однако поздним вечером 29 августа случилась отмена – съемок 30 и 31 не будет. Как удалось выяснить kp.ru связано это с тем, что в новую телесетку на неделю с 5 по 11 сентября ток-шоу не поставили. Однако это не означает отмены премьеры – «Малахов» выйдет. Скорее всего, по мнению телевизионщиков, премьеру перенесут на вторую половину сентября. Поэтому снимать сейчас стало не актуальным – эфиры устареют.

Андрей Малахов для записи сюжета слетал в Новосибирск — на фото телеведущий с учительницей Надеждой Алексеевной Фото: соцсети

Какие обновления планировались в эфире? Съемки на прежнем месте – на киностудии Горького. Сама студия незначительно обновила декорации — они станут более стильными, но останутся те же красные оттенки. Требования к зрителям стали иными: во-первых, их стало меньше; во-вторых были выдвинуты определенные требования к массовке.

Бригадир зрителей Жанна Аркадьевна, когда записывала нас в массовку, поделилась с kp.ru новыми требованиями: «Нам нужны «говорящие зрители» - активные, которые могут формулировать мысли хорошо. С приятной, красивой внешностью, опрятно одетые, ухоженные, у женщин волосы должны быть уложены в прическу. Жарко не будет – предпочтение в одежде отдаем деловому стилю. Если есть гаджеты – то это приветствуется».

В общем, облик студии становится более серьезным, как и тематика передачи. В которой будет еще больше экспертов, общения, живых тем и сюжетов из регионов. Сам Андрей Малахов на прошлой неделе слетал в Новосибирск – записал сюжет для передачи с уникальной учительницей литературы. Малахов так рассказал о командировке: «Утро началось с посещения гимназии №1 - она известна не только своими звездными выпускниками Митей Фоминым и Светланой Марич, но и уникальной учительницей литературы! Чтобы получить «тройку» у Надежды Алексеевны, ученики сдают 3 сонета Шекспира наизусть; для оценки «четыре» - 4, а на «пятерку» - 5 соответственно. Обещал Надежде Алексеевне освежить в памяти парочку и прийти на зачет. Еще одна остановка - мастерская художника Константина Скотникова. Настоящий интеллигент советской школы и преподаватель академического рисунка, он был участником группы «Синие носы». Их кредо - создавать народническое современное искусство, понятное «и пионерам, и пенсионерам».

Андрей Малахов и внешне обновился к новому телесезону: похудел, отбелил зубы и сделал модную теперь стрижку принстон – ровно с такой прической телеведущий работал в эфире 20 лет назад. Телезрители ждут в эфире обновленного мэтра экрана с обновленным ток-шоу «Малахов» уже в сентябре.