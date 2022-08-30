Геннадий Онищенко, автор монографий по Чернобылю и Фукусиме: Если не остановить США и Зеленского - на Запорожской АЭС взорвется «грязная атомная бомба»

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- …Геннадий Григорьевич! «Энергоатом» - украинский, как я понял, опубликовал «актуальную карту ветров» - я вам ее послал, вы посмотрели?

- Да. И что?

- Там их прогнозы - какую территорию накроет радиацией - в случае серьезной аварии на Запорожской АЭС. Я почему к вам обращаюсь? Потому что, насколько мне известно, у вас монографии были по авариям на Чернобыльской АЭС (апрель 1986) - две, и одна - по Фукусиме (март 2011.) И вы не раз сами бывали на Чернобыле… Какие ваши прогнозы, что может произойти, если произойдет катастрофа на Запорожской АЭС?

- Давайте вот из чего исходить…

Уже сам факт прицельного обстрела из орудий этого, с одной стороны, уникального в инженерном смысле, а, другой стороны, очень небезопасного объекта – уже беспрецедентное явление. И все это происходит злонамеренно, причем - (лично у меня в этом нет никаких сомнений) - по указке из Соединенных Штатов Америки.

А недееспособное политическое руководство Украины не может и не хочет адекватно оценивать ситуацию.

- Какие варианты развития событий здесь могут быть?

- Начнем с того, что это - самая большая в Европе атомная электростанция, там 6 энергоблоков, если на Чернобыле было 4, здесь 6.

Тип энергоблоков - и там, и тут одинаков.

Потому что они строились примерно в одно и то же время.

По всем правилам, все те радиоактивные отходы, долгоживущие изотопы, должны были перевозиться в нашу страну, поскольку мы обладаем полным циклом расщепления, использования, хранения и утилизации этого ядерного топлива.

С определенного времени Украина отказалась нам это поставлять, у них был какой-то договор с Францией (у Франции развитая ядерная энергетика), но Франция не выполняла договоренности и обязательства.

- И что это значит в итоге?

- А - то, что в результате этого на территории самой станции скопилось очень много радиоактивных отходов.

И, судя по той информации, которая приходит, - одна из целей постоянных отстрелов АЭС - разбомбить эти хранилища. И тогда будет сымитирован взрыв «грязной бомбы».

- Давайте объясним, что такое «грязная бомба»?

- Есть такие боеприпасы на вооружении, где радиоактивные долгоживущие отходы технически объединяются с взрывными веществами. То есть, эти радиоактивные отходы взрываются, разбрасываются по территории и загрязняют эту территорию, выводя ее на долгие десятилетия из постоянного сельскохозяйственного или промышленного оборота.

- Какая территория может быть загрязнена, если на Запорожской АЭС произойдет катастрофа, если ее разбомбят?

- Это - смотря как взорвать…Второй вариант развития событий – разрушение самого энергоблока.

Ну, энергоблоки эти, когда они проектировались, - рассчитаны были на то, что - даже если на нее специально упадет военный самолет (ну, протаранит станцию) и взорвется, то сами энергоблоки не будут разрушены.

Но, проводя бомбометание, можно нарушить систему охлаждения этих реакторов, и может произойти то, что произошло на Фукусиме.

- То есть? Объясним и это…

- Просто эти энергоблоки не будут остывать, остужаться специальными средствами, они просто расплавятся, как это произошло на Фукусиме.

- Там - в чем были причины?

- В безалаберности.

На Фукусиме энергетические установки, которые запускаются в случае аварии и не дают системе охлаждения атомных реакторов прекратить работать, построили на 10 метров ниже положенного. И когда прошел цунами, он их накрыл, и они не запустились. И потом произошло разрушение оболочки энергетической установки из-за расплавления.

То есть - та авария произошла в результате природных катаклизмов. В данном случае то же самое может случиться из-за злой воли человека.

- Зачем мы все сейчас с нетерпением ждём приезда на АЭС делегации МАГАТЭ?

- МАГАТЭ это наднациональная организация, в которой работают и куда привлекаются высокие профессионалы в этой области. И приезд этой делегации, даже если ее члены будут политически ангажированы, весьма значим.

Надеюсь, люди приедут ответственные, и они обязаны будут как профессионалы дать объективную оценку тому, что там творится.

Ведь сегодня Украина утверждает, что мы сами бомбим АЭС.

Это даже не абсурд, не маразм, а просто уже какая-то токсичная фантазия.

Европа же не хочет по политическим мотивам предметно разбираться во всем происходящем…

Но, если произойдет первый или второй вариант, то, конечно же, катастрофа прежде всего отразится на экономике всех европейских стран.

- И - ещё раз повторим эти варианты.

- Первый – это вариант, как я говорил, «грязной бомбы», когда будут разрушены действующие энергоблоки.

И второй – если взорвется собственно энергоблок в результате выведения его из строя - из-за нарушения герметичности или - прекращения охлаждения, что приведет к саморазрушению этого энергоблока.

А последствия – и отдаленные радиационные, и очень острые сиюминутные, они будут очень большие, затронут миллионы людей.

- А территорию какую та катастрофа поразит? Куда ветер подует?

- Это от характера взрыва будет зависеть и от погодных условий.

Но последствия будут не меньше, чем те, что мы до сих пор имеем от Чернобыльской катастрофы. Это надо четко и ясно понимать.

Но к новой катастрофе нас приближают осмысленно. Сегодня Соединенные Штаты Америки имеют - по медицинским показаниям -?недееспособное высшее руководство, и сейчас инициативу взяли безответственные люди, которые работают в спецслужбах, которые хотят, таким образом, навредить всем, и прежде всего Европе. А если произойдет самое худшее, единственные, кто сможет профессионально, эффективно заниматься ликвидацией этой аварии, - это наши специалисты. Потому что в Европе таких специалистов нет, на Украине они тоже уже обнулены. Поэтому это всё будет наша забота и головная боль.

А то, что европейская экономика выйдет из строя на долгие-долгие годы, в чем, видимо, заинтересованы, в том числе прежде всего Соединенные Штаты Америки, - это однозначно.

Но и они не отсидятся, американцы. Им тоже достанется, и, я думаю, мы найдем адекватный ответ на эту абсолютно бездумную провокацию, которую сегодня организовывают США, а исполняет господин (его нельзя назвать президентом), который бегает в нижнем белье уже полгода по всем телеэкранам…

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