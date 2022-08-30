Автомобилистов Москвы пересаживают на «электричество»

Для стимулирования использования электромобильной техники в городе Москве устанавливаются зарядные станции на территории платных городских парковок Фото: Андрей АБРАМОВ

На днях мэр Москвы Сергей Собянин поручил установить 115 дополнительных ультрабыстрых станций для зарядки электробусов. В настоящее время в парке общественного транспорта города насчитывается свыше тысячи электробусов российского производства, которые перевозят пассажиров 77 маршрутов наземного городского транспорта. Причем, столица планомерно идет к полной замене парка дизельных автобусов на электробусы, основное преимущество которых - экологичность.

По экспертным оценкам, с момента начала внедрения электробусов на улицах города удалось избежать выброса около 620 тысяч загрязняющих веществ. По итогам 2021 года в Москве благодаря замене дизельных автобусов на электробусы количество парниковых газов удалось сократить на 33 тысячи тонн, привели данные в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. За весь период эксплуатации этого экологичного вида транспорта (с 2018 года) снижение выбросов СО2 в окружающую среду составило 60 тонн в год.

Из преимуществ электробусов – они тише автобусов на 30%. Такого показателя удалось достичь благодаря тому, что у электробусов практически полностью отсутствуют вибрации и шум при движении.

А какие перспективы личного электротранспорта в столице?

ПЛЮС 110 МАШИН ЗА ГОД

По данным МВД России по Москве на начало 2022 года автопарк столицы насчитывает 4 609 тыс. машин., из которых 90,1% - легковые, 8,9% - грузовые, 1% - автобусы. За 2021 год их количество в столице выросло почти на 110 тыс. единиц или 2,4%. Это очень внушительная цифра! Например, средний прирост автопарка в 2014-2021 годах составил около 37,5 тыс. машин в год. Количество транспорта в городе растет в первую очередь за счет легковушек.

В Московской области увеличение автопарка продолжается все последнее десятилетие, и по состоянию на начало 2022 года общее количество зарегистрированного автотранспорта составляет 3 264 тыс. единиц (на 52 тыс. больше, чем в 2019 году), из которых 88,4% - легковые.

На фоне вышеперечисленных цифр вклад «электричества» очень скромный. На начало 2022 года в Москве имеется 2161 полностью электрических автомобиля. В 2021 году установлено 55 электрозарядных станций нового формата для личного транспорта. Всего на территории столицы к началу года действовало 124 ЭЗС.

ЭКОЛОГИЯ УЛУЧШАЕТСЯ

По данным Росприроднадзора, в 2021 году выбросы загрязняющих веществ от автомобилей в Москве составили 323,56 тыс. тонн, что на 5,5 тыс. тонн меньше, чем в 2020 году. Снижение выбросов по сравнению с 2012 годом составило в 2,85 раз.

Это произошло благодаря тому, что правительство столицы продвигает комплексную политику в области снижения загрязнения воздуха от автотранспорта. Пакет программ включает интенсивное развитие общественного транспорта с приоритетом электрических видов (метрополитен, железная дорога, трамвай, электробус), обновление грузового транспорта, стимулирование немоторизованной мобильности, улучшение условий дорожного движения. Что не может не отражаться на общей экологической ситуации в городе.

Как отмечают в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы, в последнее десятилетие в атмосфере столицы концентрация основных загрязняющих веществ снизилась в 1,1-1,6 раза; у автотрасс этот показатель улучшился еще значительнее – в 1,4-2,2 раза.

Эксперты отмечают, что перелом в решении вопроса произошел в 2020 году, когда многие москвичи переходили на удаленную работу. Активность передвижения автотранспорта по городу упала. Цифры прошедшего 2021 года выше 2020-го. Однако, сравнивая с 2019-м и предыдущими годами эксперты видят планомерное улучшение состояния всех природных компонентов.

«Для стимулирования использования электромобильной техники в городе Москве устанавливаются зарядные станции на территории платных городских парковок. C 2013 года произведена отмена платы за размещение электромобилей на городских платных парковках. Для владельцев полностью электрических автомобилей до конца 2024 года обнулен транспортный налог», - рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

В рамках программы развития сети ЭЗС к 2023 году на территории Москвы планируется довести количество электрических заправок до 600 (с учетом уже установленных). В конце 2019 года в Москве для владельцев полностью электрических автомобилей до конца 2024 года был обнулен транспортный налог. Кроме того, с 2021 года введены субсидии операторам каршеринга и службам такси на оплату части лизинговых и кредитных платежей по договорам, заключённым на покупку электромобилей стоимостью до 4 млн. руб.

УПРАВЛЕНИЕ ПАРКИНГОМ

В настоящее время автопарк Москвы в основном оборудован двигателями внутреннего сгорания, причем топливом для них являются либо бензин (около 90% парка легкового транспорта), либо дизельное топливо (более 80% парка грузового и общественного транспорта). Причем в течение последних 10 лет доля дизельных двигателей стабильно растет. Перспективы улучшения экологических характеристик автопарка Москвы связаны с замещением старых автомобилей новыми транспортными средствами на классических видах топлива, но оборудованных лучшими системами очистки выбросов, либо автомобилями на более экологически чистых видах топлива (компримированный природный газ – КПГ) и альтернативных источниках энергии (электромобили или автомобили на водородном топливе), которые также обеспечивают существенное снижение выбросов загрязняющих веществ.

В некоторых случаях массовый общественный транспорт бывает не совсем удобен пассажирам. Однако в этом случае есть альтернативные виды транспорта для поездок. В столице активно развиваются сервисы такси, система краткосрочной аренды автомобилей, а также краткосрочная аренда велосипедов.

Эксперты говорят, что позитивный экологический эффект имеет строительство и реконструкция улично-дорожной сети и транспортных объектов, которые позволяют повысить связность улиц, благодаря чему снижается перепробег автомобилей на маршрутах движения. Повышение плотности дорог также приводит к снижению количества заторов и увеличению средней скорости движения по дорогам. В 2011-2020 годы в Москве было построено 1 121 км дорог, что составляет более 18% от существующей улично-дорожной сети. Возведены 331 моста, тоннеля и эстакады. Только в 2021 году в столице завершено строительство 92,1 км дорог, в том числе 34 моста и эстакады. 41 улица благоустроена, на 20% увеличился поток пешеходов на улицах после их благоустройства. В 2022 году в Москве запланировано строительство 84,8 км дорог. Ключевым проектом на ближайшие годы остаётся строительство новых хордовых магистралей – Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады. Хорды улучшат связанность 73 районов Москвы с населением 7 млн. человек.

Более того, на экологии города отражается и… количество платных парковок. В 2021 году в зоне платного парковочного пространства города обустроено 91 985 парковочных мест (в 2020 году - 85 615 мест, в 2019 году - 81 789, в 2018 году - 80 828 парковочных мест). Эксперты говорят, что организация упорядоченных парковочных пространств в городе позволяет существо улучшить условия дорожного движения. Происходит рост средней скорости автомобилей в случае работы эвакуаторов (освобождение обочин), или снижение количества проезжающих через зону (переориентация части автовладельцев, ранее въезжавших в зону на легковом транспорте, на общественный транспорт). При этом улучшение условий дорожного движения приводит к снижению концентраций основных загрязняющих веществ в атмосфере. При этом электромобили и автомобили с гибридным двигателем размещаются на парковочных местах платных городских парковок Москвы бесплатно.