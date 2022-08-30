Росгвардия приняла участие в съемках музыкального клипа

Артисты выразили благодарность сотрудникам Росгвардии за помощь в съемках

Патриотический и музыкальный видеоклип на композицию «Только дыши» снят в Красноярске, на родине исполнителей Дениса Давыдова и Анастасии Вишневской. Артисты выразили благодарность сотрудникам Росгвардии за помощь в съемках.

«Мы посвящаем нашу новую песню всем защитникам Донбасса: отважным солдатам и просто мирным жителям, которые по воле судьбы оказались в строю с оружием в руках», - говорится в сообществе музыкантов в социальной сети.

В Росгвардии отметили, что постановщик боевых сцен в клипе в прошлом служил в спецназе войск правопорядка.

«Наши эксперты оказали помощь авторам композиции «Только дыши» супругами Денису Давыдову и Анастасии Вишневской, выступающих под сценическими именами «Den Davydov & NAIA», что посвятили музыкальную работу защитникам Донбасса», - подтвердили в Росгвардии.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Военнослужащие Росгвардии сегодня не только охраняют Запорожскую АЭС в Донбассе, но занимаются ежедневными адресными мероприятиями в этой области.

«В одном из населенных пунктов Запорожской области обнаружили схрон с вооружением и

боеприпасами, в том числе иностранного производства: два ручных гранатомета, 24 выстрела для гранатомета RLV производства США, две ручных гранаты, шесть запалов УЗРГМ, 115 сигнальных патронов и более двух тысяч боеприпасов к стрелковому оружию», - сообщили о найденном арсенале в Росгвардии.

В другом населенном пункте подразделение спецназа Росгвардии при проведении разведывательно - поисковых мероприятий обнаружило: 30 мм автоматическую пушку от БМП и 27 патронов к ней, ручной противотанковый гранатомет, 26 ручных гранат различных модификаций и 25 запалов к ним, пятнадцать выстрелов и шесть стартовых зарядов к гранатометам, шесть сигнальных пистолетов, 49 боеприпасов к крупнокалиберному пулемету, 3 единицы стрелкового оружия и более 700 патронов различного калибра.