Стал известен график праздничных и нерабочих дней на 2023 год: Будем отдыхать 118 дней

Как известно, кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как известно, кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. И судя по всему, работаем мы с вами в этом году весьма неплохо. Потому что график рабочих и праздничных дней на 2023 год, который 30 августа утвердило правительство, выглядит очень симпатично. Праздники очень удобно выпадают на субботы, воскресенья, пятницы и прочие понедельники, а потому удобно «стыкуются» с выходными.

Самое интересное, что в следующем году нас ждут аж две порции «удвоенных» выходных. Отдыхать по четыре дня будем:

- с 23 по 26 февраля,

- с 6 по 9 мая.

А все потому, что нерабочие праздничные дни 1 и 8 января в следующем году выпадают на воскресенья. И чтобы праздники не «потерялись», их перенесли на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая.

Что касается новогодних праздников, то приходить в себя после этого тяжелого года будем девять дней: с субботы, 31 декабря по воскресенье, 8 января. И лишь один праздничный день в 2023 году не удастся объединить с выходными, чтобы отдохнуть хотя бы три дня подряд. Это 8 марта, которое выпадает на среду.