Названа самая выгодная подписка в России

Ежемесячная выгода от использования «Огня» может достигать более 3 500 рублей. Это самая выгодная мультибрендовая подписка в России, запущенная при поддержке «Газпромбанка». К такому выводу пришло аналитическое агентство Frank RG, по итогам второго квартала 2022 изучившее подписные сервисы, скидки, кешбэки и другие спецпредложения, которые люди ежемесячно получают за фиксированную плату.

«Лидирующие позиции подписке обеспечило богатое наполнение сервисами, предлагающими выгодные условия по широкому перечню как финансовых, так и lifestyle-категорий», - отмечается в аналитическом докладе.

«Наша подписка объединяет скидки и бонусы на продукты и сервисы ежедневного спроса от надежных и крупных компаний. Мы рады получить «первый приз» в рейтинге признанного эксперта рынка. Он подтверждает, что мы двигаемся в верном направлении, — пояснил заместитель генерального директора компании «Сеть партнерств» (оператора подписки «Огонь») Кирилл Когтев. - При этом стоит учитывать, что в исследовании приведены усредненные подсчеты. В реальности же, при активном использовании предложений подписки выгода подписчиков может быть гораздо больше. В наших ближайших планах — подключение новых партнеров, с которыми регулярная экономия для пользователей увеличится еще сильнее».

Подписчики «Огня» получают +2,25% к ставке накопительного счета «Управляй процентом», +0,2% к вкладу «Копить», -0,4% к рефинансированию кредита и бесплатное обслуживание кредитной карты «Удобная». Сумма накапливается серьезная. По расчетам Frank RG, если регулярно пользоваться подпиской в среднем можно экономить от 1 428 до 3 576 рублей ежемесячно (в зависимости от места жительства и потребительских привычек).

В подписку входят спецпредложения от более чем 30 партнеров из самых разных сфер и финансовых спецпредложений от стратегического партнера подписки - Газпромбанка. Включая компании группы Газпром, Лента, Delivery Club, Ситилинк, РИВ ГОШ, Invitro и СОГАЗ. Кроме того, в подписке есть бесплатный доступ к стримингу VK Музыка (благодаря партнерству с подпиской VK Combo) и онлайн-кинотеатрам Premier и Wink.

Всего в исследовании участвовали 12 подписок. В Топ-3 также вошли Сбер Прайм+ и VK Combo.