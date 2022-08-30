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Экономика30 августа 2022 10:43

Удар по качеству: треть россиян уверены, что после ухода иностранных компаний товары станут хуже

Согласно опросу ВЦИОМ, каждый девятый россиянин верит, что новые хозяева улучшат продукцию покидающих Россию брендов
Наталья ВАРСЕГОВА
Наталья ВАРСЕГОВА
Часть людей находится под влиянием брендов. Сложно им отказаться от тех же айфонов и перейти на другие смартфоны

Часть людей находится под влиянием брендов. Сложно им отказаться от тех же айфонов и перейти на другие смартфоны

Фото: REUTERS

Был McDonald’s, стал «Вкусно - и точка». Был Starbucks, стал Stars Coffee. Знакомые всем иностранные бренды переодеваются под влиянием новых владельцев. Российский бизнес широко известных западных компаний обретает вторую жизнь. И у россиян есть большие сомнения, что она будет лучше прежней.

Это выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Социологи задали россиянам вопрос: после продажи иностранными компаниями бизнеса в России привычное качество товаров становится хуже, лучше или не меняется? «Становится хуже!» - это самый популярный ответ, так полагает почти треть опрошенных (подробнее см. «Только цифры»). Чаще такого мнения придерживаются мужчины, молодежь 18-34 лет, а также жители городов-миллионников.

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович присоединился к той самой трети. Пессимистичные ожидания по поводу качества он объясняет двумя причинами.

- Во-первых, часть людей находится под влиянием брендов. Сложно им отказаться от тех же айфонов и перейти на другие смартфоны. Или покупать вместо привычного Bosch китайские или российские аналоги, - говорит Георгий Остапкович. - Во-вторых, качество заменяемых товаров на первых порах, действительно, будет хуже. Нашим производителям сложно конкурировать с популярными иностранными брендами. До введения санкций они конкуренции и не выдерживали. А сейчас вынуждены их заменять. Но у западных компаний отработано все до мелочей: менеджмент, поставки, рецептура, технологии... Нашим тоже нужно добиться, чтобы все работало как часы, и выходить на достойное качество. Пока этого не случится, нынешние продукты в общей массе будут хуже. Например, ушел с рынка Renault. И что, мы будем делать Renault? Нет, конечно. Мы заменим этот автомобиль, но за счет упрощения, примитивизации.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как меняется качество товаров после продажи иностранными компаниями бизнеса в России?

Становится лучше 11%

Становится хуже 30%

Не меняется 27%

Затрудняюсь ответить 32%

По данным ВЦИОМ. Опрошено 5000 россиян старше 18 лет.

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