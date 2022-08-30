Удар по качеству: треть россиян уверены, что после ухода иностранных компаний товары станут хуже

Часть людей находится под влиянием брендов. Сложно им отказаться от тех же айфонов и перейти на другие смартфоны Фото: REUTERS

Был McDonald’s, стал «Вкусно - и точка». Был Starbucks, стал Stars Coffee. Знакомые всем иностранные бренды переодеваются под влиянием новых владельцев. Российский бизнес широко известных западных компаний обретает вторую жизнь. И у россиян есть большие сомнения, что она будет лучше прежней.

Это выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Социологи задали россиянам вопрос: после продажи иностранными компаниями бизнеса в России привычное качество товаров становится хуже, лучше или не меняется? «Становится хуже!» - это самый популярный ответ, так полагает почти треть опрошенных (подробнее см. «Только цифры»). Чаще такого мнения придерживаются мужчины, молодежь 18-34 лет, а также жители городов-миллионников.

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович присоединился к той самой трети. Пессимистичные ожидания по поводу качества он объясняет двумя причинами.

- Во-первых, часть людей находится под влиянием брендов. Сложно им отказаться от тех же айфонов и перейти на другие смартфоны. Или покупать вместо привычного Bosch китайские или российские аналоги, - говорит Георгий Остапкович. - Во-вторых, качество заменяемых товаров на первых порах, действительно, будет хуже. Нашим производителям сложно конкурировать с популярными иностранными брендами. До введения санкций они конкуренции и не выдерживали. А сейчас вынуждены их заменять. Но у западных компаний отработано все до мелочей: менеджмент, поставки, рецептура, технологии... Нашим тоже нужно добиться, чтобы все работало как часы, и выходить на достойное качество. Пока этого не случится, нынешние продукты в общей массе будут хуже. Например, ушел с рынка Renault. И что, мы будем делать Renault? Нет, конечно. Мы заменим этот автомобиль, но за счет упрощения, примитивизации.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как меняется качество товаров после продажи иностранными компаниями бизнеса в России?

Становится лучше 11%

Становится хуже 30%

Не меняется 27%

Затрудняюсь ответить 32%

По данным ВЦИОМ. Опрошено 5000 россиян старше 18 лет.