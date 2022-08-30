Минобороны: два снаряда «HIMARS» упали рядом с хранилищем американского ядерного топлива

Зеленский потерял во время попытки наступления ВСУ более 1200 военнослужащих и 130 единиц боевой техники

«Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. За прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила по территории атомной станции два снаряда («HIMARS» - прим.Ред.), разорвавшиеся в непосредственной близости от спецкорпуса № 1. Обстрел велся с огневых позиций артиллерии ВСУ в районе Марганца Днепропетровской области», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что вчера по территории атомной электростанции украинские войска применили четыре ударных беспилотника. Все дроны перехвачены российскими средствами. При этом один из беспилотников упал на крышу здания специального корпуса № 1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы. Разрушений и жертв удалось избежать.

Конашенков отметил, что ответным огнем российских Вооруженных Сил огневые средства противника были подавлены, а радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме.

Отметим, что дроны несли на себе по два кумулятивных снаряда, которые, по представлениям украинских вояк должны были пробить крышу хранилища с ядерными материалами.

Трудно понять, чего добивается Зеленский обстреливая Запорожскую АЭС, что обеспечивает до 30% всей генерации электроэнергии в Украине. Зачем столько тратить снарядов на Запорожскую АЭС, если проще взорвать еще доступную Хмельницкую или Ровенскую АЭС? Даже если все-таки он взорвет Запорожскую АЭС - без электроэнергии останутся десятки городов, а ближайшие поля и реки станут непригодными из-за радиации.

После такой катастрофы от Украины отвернуться не только европейские политики, куда потекут отравленные реки и дожди, но и украинские националисты. Неужели ему не понятно, что этот шаг означает политическое самоубийство?

На остальных участках линии соприкосновение союзных войск и ВСУ идут маневренные бои. После вчерашних интенсивных боев украинские националисты пытаются доукомплектовать свои разбитые подразделения. ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери.

«Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих», - заявил Игорь Конашенков.

Ранее Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации, что успешно подавили наступление несколько десятков единиц боевой техники ВСУ в зоне специальной военной операции на Украине.

Представитель Минобороны России отметил, что при отражении наступления противника российскими войсками «разгромлены подразделения переброшенной для участия в операции из западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ».

Сообразительными оказались только пять военнослужащих бригады: они вышли на фланг, сложили оружие, сдались в плен и сохранили себе жизнь.

«Ударами высокоточного оружия у пункта Александровка Днепропетровской области уничтожено более двухсот боевиков, в том числе около 40 иностранных наемников, более 20-ти единиц бронетехники и большое количество артиллерийских снарядов. А в районе Константиновки Донецкой Народной Республики ликвидирован пункт временной дислокации наемников из формирования «Иностранный легион» и командный пункт националистического формирования «Кракен». В результате ударов уничтожено более 100 боевиков, а также семь единиц военной техники», - перечислил уничтоженные подразделения Конашенков.

Продолжается уничтожение объектов, где идет ремонт и восстановление военной техники:в Кривом Роге Днепропетровской области высокоточным оружием ВКС России уничтожены производственные цеха завода «Интервзрывпром», на которых производились взрывчатые вещества и другая продукция для украинских войск.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины за сутки поражены: три склада с артиллерийскими боеприпасами, 5 пунктов управления, 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 142-х районах.

В небе Донбасса сбиты: два самолета Су-25 воздушных сил Украины, пять беспилотных летательных аппаратов, а в районах Херсона, Новой Каховки, Антоновского моста и Каховской ГЭС перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты «Точка-У», а также 53 снаряда реактивных систем залпового огня. В том числе: 44 – «HIMARS», пять - «Ольха» и четыре –«Ураган».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

278 - самолетов.

148 - вертолетов.

1837 - беспилотных летательных аппаратов.

370 - зенитных ракетных комплексов.

4539 - танков и других боевых бронированных машин.

822 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3357 - орудий полевой артиллерии и минометов.

5136 - единиц специальной военной автомобильной техники.