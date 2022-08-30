Виктор Золотов: «Население освобожденных территорий поддерживает российских военных»

Золотов рассказал, какие задачи выполняют его бойцы. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Встречи в Кремле у Владимира Путина происходят практически ежедневно: он лично или по видеосвязи общается с губернаторами, членами правительства, главами федеральных агентств и структур. Но беседу с Виктором Золотовым можно поставить в этом ряду особняком. Даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, анонсируя встречу президента с главой Росгвардии, назвал ее «очень важной».

Главной темой стала спецоперация на Украине.

- Виктор Васильевич, вопросов много, но начнём мы с одного из главных как идёт боевая работа подразделений нацгвардии? - задал вопрос глава государства.

Золотов рассказал, какие задачи выполняют его бойцы: от обеспечения порядка и безопасности и налаживания мирной жизни на освобождённых территориях, до непосредственного участие в боевых действиях.

- Это и разведка и ликвидация диверсионно-разведывательных групп противника, диверсионно-террористических групп, разминирование, - перечислил силовик. - Также мы занимаемся корректировкой целей и уничтожаем их. Либо силами собственной артиллерии, либо, если у нас не хватает дальности или мощности, обращаемся к Министерству обороны. Они силами артиллерии или авиации наносят поражение, а мы проводим дальнейшую зачистку этих мест.

Кроме того, на плечи росгвардейцев легла и охрана важных объектов, инфраструктуры, сопровождение гуманитарных грузов. Приходится росгвардейцам быть даже медиками:

- Также мы занимаемся и медицинским обеспечением населения, оказываем медицинскую помощь, - добавил он.

Но особое внимание Золотов обратил на отношение местных жителей к сотрудникам Росгвардии:

- Я хочу подчеркнуть, что мы чувствуем поддержку населения на освобождённых территориях. Они понимают, что мы защищаем их право на мирную жизнь, а также счастливое детство их детей.

Большая часть встречи прошла, что называется, «не для прессы». Оно и понятно - речь шла о реальном положении дел в зоне спецоперации, а это информация, которая составляет государственную тайну.

Но аналитики уже предположили, что по итогам этой встречи и данных, которые глава Росгвардии передал президенту, в ближайшие дни можно будет ждать либо каких-то военных инициатив, либо ускорения выполнения ранее принятых решений.

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