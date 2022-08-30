Разбитого параличом рэпера Потапа затравили на Украине

В Сеть попали фото рэпера Потапа, у которого парализовало половину лица Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Последние полгода рэпер Потап не появляется на Украине. Все свои громкие русофобские заявления, концерты и акции певец устраивает за границей: то в Израиле, то в Европе. И на днях, когда его жена Настя Каменских вернулась из Испании на украинскую землю, Алексея Потапенко рядом с ней не оказалось.

Соотечественники восприняли это однозначно: мол, молодец Потап, прохлаждается там на испанских берегах - другого времени для сиесты не нашлось? После травли в Сети Каменских пришлось оправдываться. Оказалось, ее муж тяжело болен.

- У него парализовало половину лица, - призналась Настя в последнем интервью. - Понимаешь, мы сейчас находимся без адаптации. Большинство украинцев переживают посттравматический синдром или депрессию, или панические атаки. Здоровье начинает сыпаться. Все переживают, и мой Леша - не исключение. Однако, как мужчина, он должен держаться. Сейчас он на лечении, но скоро с огромным желанием вернется домой.

У Потапа парализовало половину лица. Фото: из соцсетей

В качестве подтверждения в соцсетях появились снимки Потапа на одной из акций в Мадриде. У 41-летнего рэпера действительно перекошена улыбка, впрочем, никаких других свидетельств серьезной болезни поклонники на этих кадрах не разглядели.

Напомним, за последние месяцы рэпер не раз грозил расправой российским коллегам и оскорблял рядовых россиян. Так, на концерте в Израиле, например, Потап на потеху публике исполнял русофобские частушки: "Ляля-ляляля, мы прогнали москаля. Хоп-ца, хоп-цаца, иди до дому, злый кацап".

Рэпера сняли во время акции в Мадриде. Фото: из соцсетей

А в другой раз Потапенко угрожал российским артистам, поддержавшим спецоперацию.

- Самое интересное, что Долина из Одессы, а Баскову дали звание Народного артиста Украины. Газманов вообще - Газман, Маршал - из киевских ресторанов музыкант. И это наши бывшие коллеги! Я обещаю вам, что если, не дай Бог, мы где-то пересечемся за кулисами, на звания не посмотрю, будете отвечать за всё, - заявлял рэпер.