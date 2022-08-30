Затмения, ретроградный Меркурий и другие неприятности: Астролог Василиса Володина рассказала, как пережить черную осень-2022 без потерь

Василиса Володина составила прогноз на осень 2022. Фото: Личный архив

Астрологи говорят, что этой осенью будет сразу несколько непростых моментов. Астролог Василиса Володина провела прямой эфир с прогнозами и советами, как пережить эту осень – посмотреть полную версию можно здесь.

Мы прослушали советы и прогнозы известного астролога: выделили и кратко пересказываем важные моменты. Осень-2022 по версии звездного астролога Володиной характеризуется: информационным перегрузом; конфликтностью; желанием одних все изменить и других сохранить старое; будет не окончательный финал значительных общественно-политических процессов последних месяцев – а их итог увидим весной 2023 года.

Осень по версии астролога Василисы Володиной:

Развязка - весной

Последняя декада октября и первая декада ноября - время наибольших изменений мировой повестки. Какие-то процессы в это время вероятно могут начать как будто бы возвращаться к периоду, который вы могли наблюдать некоторое время назад. Это касается как общемировой ситуации, так и вас лично. Это время несет закладку больших будущих циклов и изменений. Но увидеть итог; понять, что происходило в этот период на самом деле - мы сможем только к весне 2023 года. Весна 2023 года меняет повестку в более жесткую сторону. Весна 2023 года несет события, которые являются прологом для еще более важных мировых изменений в 2025 - 2026 годах. Привычный мир вокруг меняется – покой нам с вами только снится.

Марс в Близнецах – последствия

- Марс зашел в Близнецы на семь с половиной месяцев. Это необычно долго. Это время активного переговорного процесса, но не спокойного, а жесткого. На словах говорится одно, а на деле может получаться совершенно другое. Даже если вы собеседника додавили и вам кажется, что все пришло к той точке, к которой вы хотели – все равно ситуация может не даваться вам в руки: потому что обсудили одно, а вышло другое. Еще одна особенность Марса в Близнецах – слишком много слов и мало дела. Вокруг вас будет встречаться полно пустых болтунов: людей, которые что-то обещают, но потом не готовы это выполнять. Учитывайте, пожалуйста, этот фон ближайших 7 месяцев.

- Марс в Близнецах – это еще и слишком активное сквернословие. Я с изумлением наблюдаю как остро сейчас позволяют себе высказываться политики разных уровней разных стран. Марс в Близнецах нагнетает градус дерзкой риторики. Люди меньше будут контролировать словесный поток: поэтому контролируйте вы себя и свою реакцию на эту ситуацию.

- Слишком много информации будет валиться на нас с вами. Марс в Близнецах порождает перенапряжение нервной системы. Избыток новостей эту перегрузку подогревает дополнительно. Дозируйте получаемую информацию. Контролируйте свое экранное время – к примеру, оставьте только те телеграм-каналы, которые не дублируют информацию. Хочется все успеть: не гонитесь за всем и сразу - отсюда перенапряжение.

- Марс в Близнецах может нести неврозы, ожоги, травмы рук, ног, переломы. Звучит страшновато - надеюсь, что это все не коснется никого из вас.

- В бизнесе делайте ставку на умные отрасли: работать по старинке не очень получится, нужно выходить за привычную зону комфорта и осваивать новое – это будет хорошо получаться.

- Марс в Близнецах – это возможность «голосить». Если вы хотели заняться вокалом – дерзайте именно сейчас. Легко идут такие занятия спортом как волейбол, баскетбол, легкая атлетика, бег – все на свежем воздухе.

Ретроградный Меркурий

- С 10 сентября Меркурий ретрограден в течении трех недель. Это время конфликтное, агрессивное. Постарайтесь прожить его спокойнее, не поддаваясь на провокации.

- Все процессы тормозятся: договорились или нет неважно - реализуется все медленно.

Затмения

- Затмений будет два: 25 октября (солнечное) и 8 ноября (лунное). В коридоре затмений (с 23 октября до 11 ноября) нужно быть осторожными, снизить физические риски. К примеру, не заниматься экстремальными видами спорта. Лучше отказаться от принятия стратегически важных решений. Если хотите, чтобы ситуация была подконтрольна – не планируйте начинания или мероприятия на эти дни: так как не сможете контролировать ситуацию, управлять ею. Чтобы запланированное сбывалось - не планируйте ничего на дни, близкие дни к затмению.

- Но если прошлое измучило вас, не можете вырваться из какой-то ситуации, то затмения (особенно октябрьское) помогут развязать узлы прошлого. В этом случае, когда готовы к изменениям «пусть будет как будет» - тогда можно отдаться на волю судьбы.

- Точно не рекомендую свадьбы в эти дни. Риск разводов в 3,5 раза выше. Благоприятные дни для развития личных отношений и свадеб – с 29 сентября по 22 октября.

Квадрат Сатурна и Урана

- Сатурн и Уран в квадрате схлестнулись с весны 21-го года, а последнее прохождение мы будем наблюдать в ближайший месяц. Они серьезно меняют экономическую повестку в мире. Эти два фактора создали сложности на рынках, взвинтили цены, в том числе, на энергоносители. Очень сложный замес. Символически они обозначают столкновение консервативного старого (Сатурн) и новаторского (Уран) – новые финансовые факторы, новая реальность. Эти два начала не могут примириться друг с другом почти два года. Человек склонен вольно или невольно вписываться в «небесный сценарий» и отыгрывать одну из позиций. Призываю тех, кто мечтает о прошлом – прекратить держаться за него: новое это не всегда плохо; будешь цепляться за старое – новое тебя разрушит, так как жизнь не может не развиваться. Но нельзя отрицать и все старое – в прошлом тоже есть хорошее, человек естественным образом тяготеет к стабильности. Не становитесь участником планетарных игр: постарайтесь соблюдать взвешенную позицию.

- Сатурн и Уран – это про разрушения структуры: поэтому в сентябре, и октябре будут сокращения на рабочих местах. Привычные рабочие коллективы могут поменять свой функционал, штатное расписание.