Мегаватты по осени считают: европейцы в шоке от цен на электричество

В Европе вовсю готовятся к самой тяжелой зиме в истории. Цены на электроэнергию растут как на дрожжах. Фото: REUTERS

В Европе вовсю готовятся к самой тяжелой зиме в истории. Цены на электроэнергию растут как на дрожжах. А осенью в некоторых странах могут вырасти еще вдвое. Но даже эти экстренные меры могут не спасти от дефицита топлива (причиной которому стали антироссийские санкции). А это уже, как следствие, может привести к перебоям с подачей света и тепла в дома европейцев уже этой зимой.

Как пишет агентство «Блумберг», в августе базовая цена на электроэнергию в Европе впервые превысила отметку в 508 евро за мегаватт-час (30,4 тысячи рублей). В прошлом году это значение было ниже в пять раз. Для сравнения в России мегаватт-час стоит 2-6 тысяч рублей (в зависимости от места проживания).

Германия

Обеспечение немецких домохозяйств энергией (электричеством и газом) занимаются несколько региональных и национальных компаний. Свет и газ в Германии для семьи, живущей в квартире 50 кв.м и тратящей примерно 6500 кВт в год, обойдется в среднем 1581-1984 евро в год, то есть в месяц 130-165 евро (8-10 тысяч рублей).

Британия

В Великобритании цены на порядок выше. На днях английский энергетический регулятор Ofgem объявил, что с 1 октября квартплата для типового домохозяйства увеличится до 3549 фунтов в год. Это коснется порядка 24 млн домохозяйств по всему королевству. Таким образом ежемесячно оплата коммунальных услуг будет обходиться британцам в 295 фунтов (21 тысяча рублей).

Италия

Итальянцы, кто пользуется фиксированным тарифом, обязаны платить от 33,5 до 43,7 евро в месяц (2000-2600 рублей). Отдельные компании предлагают более дорогостоящие тарифы - 100 евро (6000 рублей), но взамен предлагая высокую мощность.

Франция

В среднем французам придется выложить за электроэнергию около 696-787 евро в год (это при условии, что электроэнергией они будут пользоваться предельно экономно, а мощность будет не столь высока). Здесь ежемесячно придется выплачивать от 58 до 65 евро (3500-3900 рублей). Для тех, кто не привык себя ограничивать есть более высокий тариф - 2194 евро в год (около 182 евро в месяц, или 11 тысяч рублей).

Дания

Средний годовой счет за электроэнергию у датской семья составляет около 11 000 датских крон (примерно 7500 рублей в месяц), это при условии, что цена не будет резко возрастать или падать в течение года.

Ради справедливости отметим, что средние зарплаты в этих странах составляют около 3000 евро, то есть порядка 180 тысяч рублей в месяц. Однако довольно большое число семей получает значительно меньше этой суммы. На бедных и придется самый тяжелый удар.