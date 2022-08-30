Муцениеце элегантно поиздевалась над новой женой Прилучного

Актриса не оставила без внимания откровения бывшего мужа о годах ада с ней в браке Фото: Борис КУДРЯВОВ

Откровенное интервью Павла Прилучного и его роскошная свадьба с красавицей из приличной армянской семьи Зепюр Брутян не обсудил только ленивый. Вот и бывшая жена актера Агата Муцениеце решила в очередной раз высказаться о жизни со звездой сериала "Мажор", а заодно элегантно поиздеваться над его новой избранницей.

Развод Агаты Муцениеце с Павлом Прилучным обернулся грандиозным скандалом. Актриса обвиняла бывшего мужа в побоях и беспробудном пьянстве. Она заявляла, что Павел выгнал ее и двоих детей из их загородного особняка.

Спустя два года Агата по-прежнему одинока, зато Павел обрел счастье с горячей красавицей Зепюр Брутян. О бывшей он отзывается деликатно и отмечает, что ничего плохого о Муцениеце говорить не будет: "Ну, просто потому что я не смогу никогда ничего плохого сказать о матери своих детей".

При этом о последних годах брака откровенничает: "Был жутко подавлен после развода. Это были три года ада, я поседел. У меня был сердечный приступ, да много, что было за то время". Вероятно, потому и сделал предложение Зепюр на третий день общения. Поженились они в мае, а свадьбу сыграли в конце августа.

Видимо, Агату это сильно задело. Потому она и сделала заявление, которые поклонники актрисы посчитали "издевательским предостережением" для новой жены Прилучного.

"Если бы я искала себе в дальнейшем какого-то, в этих отношениях в приоритете у меня была бы честность. Меня не устраивает красивая картинка в соцсетях, которая потом оборачивается адом. Мужчина может иметь шанс тебе изменить, ты даже можешь ему это позволить, но в итоге он просто не должен захотят этого сделать", - призналась звезда.