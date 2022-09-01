Новые законы в России с 1 сентября 2022: Техосмотр без аптечки и новая графа в платежке ЖКХ

Плату за общие коммунальные расходы будут корректировать по итогам года.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С 1 сентября меняются правила техосмотра. Пройти эту процедуру станет проще: число обязательных проверок для легковых машин, автобусов и грузовиков сократится с 82 до 55 пунктов. Так, для получения диагностической карты больше не потребуются аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки. Впрочем, на работу автомобиля их наличие действительно никак не влияет. Другое дело, что по правилам дорожного движения все автомобилисты обязаны их иметь. Так что сэкономить не получится.
А еще теперь не будут проверять, подтекает ли масло или другие рабочие жидкости из двигателя, коробки передач, сцепления, аккумулятора и кондиционера. Не обратят внимания на уровень шумности выхлопа, работу противоугонного устройства, остаточную глубину рисунка протектора. При этом появятся некоторые новые проверки. Так, при диагностике двигателя будут определять подсос воздуха и утечку отработавших газов в обход системы выпуска.
Попасть на один борт с авиадебоширом - ситуация не из приятных. Раньше у экипажей воздушного судна были связаны руки. Успокаивать авиадебоширов можно было только словами, а после приземления передавать их полиции.
Но с 1 сентября вступает в силу закон, по которому для сдерживания хулиганов можно будет использовать «спецсредства». Теперь члены экипажа и сотрудники службы авиационной безопасности авиапредприятия должны будут иметь при себе пластиковые наручники и нейлоновые ремни «для использования в качестве средств связывания». Применять их можно будет с разрешения командира корабля в том случае, если действия авиадебошира создают угрозу безопасности полета либо жизни или здоровью пассажиров. Применять наручники и ремни можно будет даже в том случае, если дебошир прибегает к словесным угрозам, брани и оскорблениям.
C 1 сентября вступает в силу закон, по которому для сдерживания авиадебоширов можно будет использовать «спецсредства».
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По новому закону, доля в квартире больше не сможет быть менее шести квадратных метров общей площади на каждого собственника. Кроме того, суд будет вправе изменить соотношение долей супругов в их общем имуществе, если один из них совершал без согласия другого сделки по продаже общего имущества на невыгодных условиях.
К общедомовым расходам относятся, например, холодная и горячая вода для мытья подъездов, а также электроэнергия, которая тратится на освещение этажей и работу лифтов.
Теперь плату за такие услуги будут корректировать по итогам года, сверяя суммы, уплаченные по нормативам, с данными общедомовых счетчиков. В платежках, которые получают жители многоквартирных домов, размер платы по каждому виду коммунальных ресурсов будет отражаться отдельной строкой.
Изменения коснутся и выбора новой управляющей компании. Такое решение может приниматься только общим собранием собственников квартир. Для смены управляющей компании понадобится как минимум 50% плюс один голос.
Не хотите сообщать продавцу свой телефон, адрес, электронную почту и другую персональную информацию? Вам все равно обязаны продать товар или оказать услугу - таков закон (новый). А собирать личные сведения продавцу разрешили, только если это необходимо для оформления покупки.
За отказ продавца заключать или исполнять договор, если потребитель не согласен представить свои персональные данные, будут брать штраф. С должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей, с юридических — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
Кроме того, продавцы не смогут менять без согласования с клиентом сроки доставки товара и иные условия договора купли-продажи. При приобретении одних товаров покупателям нельзя будет навязывать другую продукцию или дополнительные услуги.
Законодатели считают, что новая норма позволит защитить россиян от мошеннических действий и навязчивых рекламных рассылок.
Все данные о путевках, которые покупают российские туристы, будут заноситься в особый цифровой реестр. Единая информационная система электронных путевок заработает с 1 сентября, пока в тестовом режиме. Законодатели считают, что это сделает туристический рынок прозрачнее и защитит россиян от мошенников.
Также в России появится единый реестр экскурсоводов и гидов, а также гидов-переводчиков. Кроме того, с осени начнут действовать новые правила аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Квалификационный экзамен должен проходить в форме тестирования и практического задания. Перечень вопросов для теста и практические задания будут утверждать региональные власти по предложению аттестационной комиссии. Новые требования к гидам, как ожидается, должны повысить уровень туристических услуг в России.
Все данные о путевках, которые покупают российские туристы, будут заноситься в особый цифровой реестр. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
- Дети-инвалиды, которые учатся в начальной или средней школе, будут дважды в день обеспечены бесплатным питанием.
- Инвалиды I, II и III групп смогут бесплатно получить второе среднее или высшее образование.
- Число документов, которые приходится заполнять учителям, сократится. Закон, вступающий в силу с 1 сентября, запрещает возлагать на учителей обязанности составлять и заполнять какие-либо документы, кроме тех, которые внесены в перечень Минпросвещения.
- Крестьянские и фермерские хозяйства, которые не зарегистрированы как юрлица, а также индивидуальные предприниматели с 1 сентября получают право заниматься племенным животноводством. До этого фермеры, не зарегистрированные как юрлица, могли выращивать племенных лошадей и быков только для собственных нужд. Теперь это можно делать в промышленных масштабах.
- С 1 сентября начнут действовать новые правила перевозки по стране наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (вещество, участвующее в реакции, приводящей к образованию нужной субстанции). Для транспортировки перевозчику потребуется лицензия. Охранять перевозку будет нацгвардия, ведомственная охрана и частные охранные организации. Срок действия новых правил - 7 лет.