Новые законы в России с 1 сентября 2022: Техосмотр без аптечки и новая графа в платежке ЖКХ

Плату за общие коммунальные расходы будут корректировать по итогам года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Капает масло - не беда»

С 1 сентября меняются правила техосмотра. Пройти эту процедуру станет проще: число обязательных проверок для легковых машин, автобусов и грузовиков сократится с 82 до 55 пунктов. Так, для получения диагностической карты больше не потребуются аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки. Впрочем, на работу автомобиля их наличие действительно никак не влияет. Другое дело, что по правилам дорожного движения все автомобилисты обязаны их иметь. Так что сэкономить не получится.

А еще теперь не будут проверять, подтекает ли масло или другие рабочие жидкости из двигателя, коробки передач, сцепления, аккумулятора и кондиционера. Не обратят внимания на уровень шумности выхлопа, работу противоугонного устройства, остаточную глубину рисунка протектора. При этом появятся некоторые новые проверки. Так, при диагностике двигателя будут определять подсос воздуха и утечку отработавших газов в обход системы выпуска.

Наручники для буйных пассажиров

Попасть на один борт с авиадебоширом - ситуация не из приятных. Раньше у экипажей воздушного судна были связаны руки. Успокаивать авиадебоширов можно было только словами, а после приземления передавать их полиции.

Но с 1 сентября вступает в силу закон, по которому для сдерживания хулиганов можно будет использовать «спецсредства». Теперь члены экипажа и сотрудники службы авиационной безопасности авиапредприятия должны будут иметь при себе пластиковые наручники и нейлоновые ремни «для использования в качестве средств связывания». Применять их можно будет с разрешения командира корабля в том случае, если действия авиадебошира создают угрозу безопасности полета либо жизни или здоровью пассажиров. Применять наручники и ремни можно будет даже в том случае, если дебошир прибегает к словесным угрозам, брани и оскорблениям.

C 1 сентября вступает в силу закон, по которому для сдерживания авиадебоширов можно будет использовать «спецсредства». Фото: Shutterstock

Квартира - не резиновая!

По новому закону, доля в квартире больше не сможет быть менее шести квадратных метров общей площади на каждого собственника. Кроме того, суд будет вправе изменить соотношение долей супругов в их общем имуществе, если один из них совершал без согласия другого сделки по продаже общего имущества на невыгодных условиях.

Общие коммунальные расходы рассчитают по-новому

К общедомовым расходам относятся, например, холодная и горячая вода для мытья подъездов, а также электроэнергия, которая тратится на освещение этажей и работу лифтов.

Теперь плату за такие услуги будут корректировать по итогам года, сверяя суммы, уплаченные по нормативам, с данными общедомовых счетчиков. В платежках, которые получают жители многоквартирных домов, размер платы по каждому виду коммунальных ресурсов будет отражаться отдельной строкой.

Изменения коснутся и выбора новой управляющей компании. Такое решение может приниматься только общим собранием собственников квартир. Для смены управляющей компании понадобится как минимум 50% плюс один голос.

На то она и персональная!

Не хотите сообщать продавцу свой телефон, адрес, электронную почту и другую персональную информацию? Вам все равно обязаны продать товар или оказать услугу - таков закон (новый). А собирать личные сведения продавцу разрешили, только если это необходимо для оформления покупки.

За отказ продавца заключать или исполнять договор, если потребитель не согласен представить свои персональные данные, будут брать штраф. С должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей, с юридических — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Кроме того, продавцы не смогут менять без согласования с клиентом сроки доставки товара и иные условия договора купли-продажи. При приобретении одних товаров покупателям нельзя будет навязывать другую продукцию или дополнительные услуги.

Законодатели считают, что новая норма позволит защитить россиян от мошеннических действий и навязчивых рекламных рассылок.

Турпутевки - в «цифру», гидов - на аттестацию

Все данные о путевках, которые покупают российские туристы, будут заноситься в особый цифровой реестр. Единая информационная система электронных путевок заработает с 1 сентября, пока в тестовом режиме. Законодатели считают, что это сделает туристический рынок прозрачнее и защитит россиян от мошенников.

Также в России появится единый реестр экскурсоводов и гидов, а также гидов-переводчиков. Кроме того, с осени начнут действовать новые правила аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Квалификационный экзамен должен проходить в форме тестирования и практического задания. Перечень вопросов для теста и практические задания будут утверждать региональные власти по предложению аттестационной комиссии. Новые требования к гидам, как ожидается, должны повысить уровень туристических услуг в России.

Все данные о путевках, которые покупают российские туристы, будут заноситься в особый цифровой реестр. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Какие еще нововведения нас ждут

- Дети-инвалиды, которые учатся в начальной или средней школе, будут дважды в день обеспечены бесплатным питанием.

- Инвалиды I, II и III групп смогут бесплатно получить второе среднее или высшее образование.

- Число документов, которые приходится заполнять учителям, сократится. Закон, вступающий в силу с 1 сентября, запрещает возлагать на учителей обязанности составлять и заполнять какие-либо документы, кроме тех, которые внесены в перечень Минпросвещения.

- Крестьянские и фермерские хозяйства, которые не зарегистрированы как юрлица, а также индивидуальные предприниматели с 1 сентября получают право заниматься племенным животноводством. До этого фермеры, не зарегистрированные как юрлица, могли выращивать племенных лошадей и быков только для собственных нужд. Теперь это можно делать в промышленных масштабах.

- С 1 сентября начнут действовать новые правила перевозки по стране наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (вещество, участвующее в реакции, приводящей к образованию нужной субстанции). Для транспортировки перевозчику потребуется лицензия. Охранять перевозку будет нацгвардия, ведомственная охрана и частные охранные организации. Срок действия новых правил - 7 лет.