Тарасов выкупил авто у покинувшего Россию Моргенштерна*

Дмитрий Тарасов вместе с репером Tkillah создали футбольный клуб «Родина Медиа».

Футболист Дмитрий Тарасов вместе с репером Tkillah создали недавно футбольный клуб «Родина Медиа». Таким образом ребята решили вырастить новое поколение талантливых футболистов. Дескать, пусть лучше молодёжь в футбол играет, чем в подъездах околачивается.

В свой клуб друзья позвали в качестве спикера и Ольгу Бузову. Но поющая телеведущая резко отказала бывшему.

Правда отказ экс-супруги не сильно расстроил Дмитрия Тарасова. Спортсмен сейчас слишком увлечён своим новым детищем.

Дмитрий Тарасов с семьей на презентации проекта.

-Я лишь хотел предложить Оле хорошо заработать. Никакого негатива у меня к ней нет, -объяснил kp.ru Тарасов.

Сейчас, по словам Дмитрия Тарасова, они с T-Killah покупают корпоративное авто для своей команды. Сделка обошлась им в 10 миллионов рублей.

Парни решили прикупить транспорт, как у Ксении Собчак, для нужд клуба. Сейчас машина принадлежит российской знаменитости.

В соцсетях люди гадают: кто же сейчас является владельцем элитного транспортного средства?

Как стало известно kp.ru , машину ребята решили выкупить у Моргенштерна*.

Видимо, скандальный блогер, отбыв из России, распродаёт своё имущество, чтобы безбедно жить в Дубае. Первой «с молотка» ушёл его роскошный «Мерседес».

* Министерство юстиции включило в список физических лиц-иноагентов рэпера Моргенштерна