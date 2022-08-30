Ученые разгадали секрет женской сексуальности: вместо букета цветов лучше помыть полы и почистить картошку

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Лучшее топливо для костра любви

Какой же мужчина не любит яркой и разнообразной сексуальной жизни? Но добиться этого не так то просто. Как разжечь костер любви? Ряд авторитетных экспертов из числа гусар-одиночек уверяют, что самым эффективным топливом являются романтический вечер в ресторане или билеты на звездный концерт, букет цветов, бутылка вина и прочий джентльменский набор. Прагматики, в свою очередь уделяют повышенное внимание бартерной природе любви: если ты ей оплачиваешь шоппинг, то, скорее всего, голова у нее не будет болеть. В любом случае идеи вертятся вокруг разных способов конвертации материальных благ в сексуальное удовольствие. Упаси нас бог подумать плохо о представительницах прекрасного пола! Лично я склонен полагать, что девушку в таких случаях возбуждают не потраченные деньги, а оказанное внимание, готовность мужчины совершить ради нее настоящий поступок - например, отказаться от заманчивой перспективы провести вечер за игрой в PlayStation.

Альтернативный источник сексуальной энергии

Однако психологи из Технологического университета Суинберн (Мельбурн, Австралия) открыли новый альтернативный источник женской сексуальной энергии. Но не уверен, что вы захотите с его помощью немедленно раскочегарить вулкан страстей.

Исследовательницы отталкивались от гипотезы, которая сравнивает роль женщины в семье с амплуа ломовой лошади. У нас же равноправие? Поэтому на работе дамы вкалывают наравне с мужчиной. А вот после службы, когда глава семьи предается законному отдыху на диване с пивасом и футболом, у женщины начинается вторая смена. Надо накормить, пропылесосить, сделать с детьми уроки, прочитать коту нотацию за кучу мимо лотка… Приводятся данные, что ежедневно ваши дражайшие половины тратят на уборку, приготовление пищи и другие хозяйственные дела 2 часа 49 минут в день - это в среднем на 70 минут больше, чем аналогичный показатель у мужчин.

- Но это еще не все, исследования показывают, что на женщине лежит большая часть “невидимой” организационной работы, - объясняет ведущий автор австралийского исследования психолог Симона Базуэлл. - Она должна держать в голове, что надо поздравить свекровь с днем рождения, вызвать сантехника, помнить какие продукты подходят к концу и что надо купить в супермаркете. Большую часть этой нагрузки никто не замечает. Но давайте зададим себе вопрос: а остается ли у женщины после всей этой дополнительной работы хоть немного энергии для секса?

Я и лошадь, я и бык…

Размах бедствия, судя по всему велик, предыдущее исследование, в котором приняло участие более 10 тысяч участниц, пришло к малоутешительному выводу: более 50 процентов женщин испытывают низкий уровень вожделения. Ученые решили изучить, как домашняя работа и управление семейным хозяйством сказывается на интимной жизни красавиц.

В исследовании приняли участие 299 женщин в возрасте от 18 до 39 лет, которые отвечали на самые разнообразные вопросы: как в семье распределяется работа по дому? Кто организовывает семейные мероприятия? Кто следит за оплатой счетов? У кого больше свободного времени?... А в конце барышни должны были ответить как часто они испытывают желание.

В итоге психологи распределили женщин по трем категориям:

1. Группа, где женщина работает дома в режиме “я и лошадь, я и бык, я и баба и мужик”.

2. Группа, где работу по дому супруги делят поровну.

3. Группа, где домашнюю работу взвалил на себя глава семейства.

Правда, ученым пришлось оговориться, что последняя группа оказалась настолько малочисленна, что делать на этой основе какие-либо выводы было неуместно.

Вечером, когда глава семьи предается законному отдыху на диване с пивасом и футболом, у женщины начинается вторая смена... Фото: Shutterstock

Роковая женщина и тетка в халате

Нетрудно догадаться, что гражданки из первой группы вспоминали о своем амплуа прелестницы гораздо реже, чем в семьях, где картошку супруги чистят по очереди. Однако выяснилось, что роковую женщину превращают в “тетку во фланелевом халате” не только хозяйственные дела: столь же эффективно вожделение убивает рождение детей и … время. Чем дольше длиться брак, тем меньше бушует огонь желаний. Привычка, как известно, враг хорошего секса. Это мы и раньше знали.

Следующий шаг, по словам Симоны Базуэлл, будет посвящен исследованию культа отмены домашней работы.

- Если мы сможем найти подтверждение, что освобождение от мытья полов и возни на кухне возвращает женщине сексуальное желание, то не исключено, что в скором времени врачи смогут выписывать пациенткам больничный, который освободит их от работы по дому, - рассуждают авторы исследования.

Кто-то ужаснется: страшно подумать, что это счастливое будущее может наступить. А по-моему, если это работает, то для мужиков не самый худший вариант. Попробуйте сегодня вечером ненароком помыть посуду и наблюдайте за реакцией. Если рыцарь печального образа будет обласкан и вознагражден доступом к телу, то, черт возьми, это лучше, чем цветы - дешево и сердито!