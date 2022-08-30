Известный продюсер вызвала скандал заявлением о Наталье Подольской и Виктории Дайнеко

Певица Наталья Подольская. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Совсем скоро все фанаты "Фабрики звезд" будут отмечать круглую дату. Исполняется 20 лет с момента запуска на Первом канале культового музыкального проекта, из которого вышли многие российские артисты. Вокруг них еще с тех времен ходит много слухов по сей день. Продюсер шоу Лина Арифулина раскрыла правду о некоторых "фабрикантах".

Лина Арифулина работала с начинающими артистами, из которых за короткий срок сделали кумиров миллионов россиян. Продюсер знает всю правду об участниках "Фабрики звезд" и не стесняется резко говорить о некоторых выпускниках телешоу.

"Алекса - это, конечно, большое чудо в платьях Roberto Cavalli. Я боролась с этими платьями. Леопардовый принт в кадре в то время плохо смотрелся. Она выглядела так, как будто только что с вечеринки и зашла просто спеть. Учитывая, что голоса как такого у нее нет. И ощущение такое, что она - жена олигарха, которая поет", - заявила Лина Арифулина в эфире YouTube-шоу Fametime TV.

Певица Алекса в 2007 г. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вспомнила она и про Викторию Дайнеко. "Была очень простой. Хотелось сделать ее модной, как Дженнифер Лопес. Все-таки у нее хороший вокал. Но этот колхоз, который был... Его не вытащить... В ней харизмы не хватает", - сказала, как отрезала, 58-летний специалист.

Виктория Дайнеко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Не обошла стороной Арифулина и победительницу "Фабрики звезд 4" Ирину Дубцову: "Она была какая-то вся квадратная. Я сказала: «Давай худеть срочно». Я прям вырывала еду у нее".

Ирина Дубцова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Продюсер призналась, что Лена Темникова ее бесила, а Наталья Подольская была непластичной. "Подольская была немножко деревянная. Непластична телом, непластична состоянием, энергетикой. Поэтому она не трогает душу. И до сих пор так. Просто есть вокал, но нет харизмы, нет обаяния", - сказала она.

Услышав скандальные заявления в свой адрес, Дайнеко не стала молчать и жестко ответила Арифулиной за колхозницу. "Но что уж поделать с этими колхозниками? С озлобленными женщинами - уж точно ничего..." - укусила она Арифулину.