Читатели ТК «Газ-батюшка» выбрали лучшие АЗС в Москве и Московской области

Здесь утверждают, что делают людей счастливыми. Фото предоставлено компанией Нефтьмагистраль.

Здесь утверждают, что делают людей счастливыми. Фото предоставлено компанией Нефтьмагистраль.

Лидером народного голосования среди независимых АЗС стала сеть заправок Нефтьмагистраль. Автолюбители оценили качество топлива, его цену, удобство заправки, уровень обслуживания. Но оказалось, что дело не только и не столько в бензине (дизеле, газе): водители указали, что выбирают Нефтьмагистраль за дополнительные сервисы, уровень которых существенно превосходит тот, который мы привыкли видеть на автозаправочных станциях. Нефтьмагистраль – это целостная экосистема. Клиенту нет нужды терять ценное время на дальнейшие поиски мест, где пообедать, купить продукты и аспирин, помыть четырехколесного друга. Заехав сюда, он не только заправит автомобиль, но и удовлетворит все базовые потребности, чтобы прямиком отправиться домой или продолжить путешествие.

НАША СПРАВКА

Торговый Дом Нефтьмагистраль – крупная оптово-розничная топливная компания, основанная в 2001 году. Со временем при АЗС появились супермаркеты, кафе и свежесваренный кофе. Сегодня компания представлена в Москве и Московской областью сетью из 101 автозаправочного комплекса с магазинами, аптеками, мойками и ресторанами. Имеет собственную нефтебазу во Внуково. В структуру Нефтьмагистраль входит фабрика-кухня "Гурманика", обеспечивающая собственной продукцией сеть кафе-кулинарий "Гурманика" и бургерных «Магбургер».

Заправиться можно топливом улучшенной формулы, газом или электричеством. Фото предоставлено компанией Нефтьмагистраль.

Заправиться можно топливом улучшенной формулы, газом или электричеством. Фото предоставлено компанией Нефтьмагистраль.

Доволен автомобиль - доволен хозяин

Водители, которым небезразличен «рацион» своего авто, заезжают на АЗС Нефтьмагистраль, чтобы залить в бак уникальное улучшенное топливо компании. Этот нефтепродукт обладает полезными индивидуальными свойствами для двигателя - поддерживает чистоту впускных клапанов, всасывающих патрубков, инжекторов и карбюраторов, предотвращает образование в движке новых отложений и удаляет накопленные. Надежность и качество топлива гарантирует собственная аккредитованная лаборатория оценки качества поставляемого сырья.

Излишне говорить, что топливо соответствует экологическому стандарту ЕВРО-5, то есть, содержит минимум серы, отравляющей воздух. Сеть в целом держит курс на природосбережение, запуская новые альтернативные виды сервисов, менее вредных для окружающей среды: станции по продаже пропан-бутана, метана и станции электрических зарядок.

Еда как в ресторане

Собственно, почему как? При заправках работают полноценные рестораны, которые благодаря изысканному меню и стильным интерьерам иначе не назовешь. Киш с лососем, бриошь с курицей, салат с лососем и киноа, уха по-фински, тефтели из щуки - десятки оригинальных блюд привлекают сюда не только водителей. Кафе, бургерные и пекарни-кондитерские стали местом для семейных обедов и деловых встреч. Секрет, конечно, не в названиях блюд, а в их качестве. Все кафе и рестораны при Нефтьмагистраль не используют покупные полуфабрикаты - все производится на собственной фабрике-кухне «Гурманика». Вот и отличие от точек общепита на большинстве заправок: не Нефтьмагистраль покупает готовую еду у торговых сетей, а наоборот.

Здесь можно пообедать и с семьей, и с деловыми партнерами. Фото предоставлено компанией Нефтьмагистраль.

НАША СПРАВКА

«Гурманика» – собственный гастрономический бренд Торгового Дома Нефтьмагистраль, основанный в 2019 году. Вошел в ТОП-100 национальной премии «Пальмовая ветвь-2021» за лучшую новую ресторанную концепцию. «Гурманика» – это шесть продуктовых линеек:

- готовая еда для АЗС в порционной упаковке;

- готовая еда (кулинария);

- хлеб на закваске, выпеченный в подовых печах - итальянская чиабатта, французский багет, многозерновой, тыквенный, фруктовый, который выпекают только в подовых печах;

- выпечка и кондитерские изделия: круассаны, эклеры, бисквиты, муссовые десерты и т.д. - кофе собственного производства;

- мясной цех: мясные полуфабрикаты из мяса надежных производителей.

- производство кофе.

Почему вкусно?

Дело не только в качественных продуктах для блюд, хотя и в этом тоже. Куда увереннее отвечаешь за качество бургера, когда котлета - собственного производства, как и сосиски в хот-догах, и колбаса в сэндвичах. Немаловажно, что рецептура всех блюд оригинальная, от настоящих экспертов своего дела. Например, за рецептуру мясных блюд отвечает приглашенный шеф из Германии Адольф Бейкер. Разработка слоеной выпечки - на совести французского шеф-пекаря Жана-Филиппа Санза. «Гурманика» выпускает тонны круассанов, эклеров, слоек и другую вкусную выпечку, но принципиально не разменивает приобретенную любовь покупателей на увеличение выгоды: использует только качественное сливочное масло и первоклассную муку.

В местной выпечке принципиально используют качественное сливочное масло и первоклассную муку. Фото предоставлено компанией Нефтьмагистраль.

Отдельных дифирамбов заслуживает местный кофе. В компании работает специальный кофейный департамент, который занимается отбором зерна, обжаркой, разработкой рецептур и форматов продаж кофе. Чтобы выбрать поставщика зерен, представители Нефтьмагистраль лично едут в кофейную страну, осматривают плантации, проводят дегустации на месте. К приготовлению ароматного напитка тоже подходят со всей серьезностью: обжаркой зерна занимается финалист национальной премии «Обжарщик года – 2018–2019». Действо происходит на газовом ростере голландского бренда Giesen Coffee Roasters, сконструированном по заказу Нефтьмагистраль. Кофе на заправках и в кафе не только варят: он представлен в фасованном виде - зерне, капсулах и дрип-пакетах. Среди новинок – кофе в алюминиевых банках, особо популярный у молодежи.

Экономия времени и денег

Заправить автомобиль и «заправиться» самому - далеко не все, на что можно рассчитывать. На территории комплекса работают супермаркеты с ассортиментом, позволяющим сделать все покупки в одном месте - и холодильник загрузить, и детские товары прихватить, и для дачи приобрести что-то необходимое. Надо бы заехать в аптеку за лекарствами? Так вот же аптека. Чистота автомобиля вызывает сомнения? К услугам мойки автообслуживания, оснащенные немецким оборудованием. И самое приятное, что практически везде можно расплатиться бонусами, накопленными на заправке (чем больше заливаешь топлива, тем выше процент начислений). Ну и любым другим способом, конечно - картами и старыми добрыми наличными. Экономятся не только деньги, но и время. Хотя это, в конечном счете, одно и то же.

Нос гурмана даже в самом большом супермаркете отыщет автомат с кофе оригинальной обжарки. Фото предоставлено компанией Нефтьмагистраль.

Нос гурмана даже в самом большом супермаркете отыщет автомат с кофе оригинальной обжарки. Фото предоставлено компанией Нефтьмагистраль.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Генеральный директор ТД Нефтьмагистраль Александр Ерастов.

- Из мировой практики видно, что формат «больше, чем АЗС» крайне востребован сегодня. Автовладелец все равно заедет за топливом, так почему бы не предложить дополнительные сервисы, чтобы человек закрыл основные потребности в рамках одной локации? Кроме того, за последние годы в России значительно выросло число людей, путешествующих на машине всей семьей и нуждающихся при этом в качественном питании – особенно на трассе. С самого первого дня мы придерживаемся своей миссии - делать людей счастливыми. И с каждым днем это получается у нас все лучше и лучше.