«Найден. Жив». Как волонтеры предотвращают трагедии

30 августа — Международный день пропавших без вести. Фото: Алена Кардаш/ТАСС

С начала 2022 года в Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим поступило 2592 заявки на поиск. Речь идет не только о несовершеннолетних, организация активно ищет и взрослых. На данный момент найдены 2508 человек. Чуть больше восьмидесяти числятся пропавшими без вести.

Для сравнения, за весь 2021 год Национальный Центр принял 2498 сообщений о пропаже людей. Почти две тысячи поисков (1998) закончились статусом «Найден. Жив». На первый взгляд, цифры свидетельствует о том, что пропадать стало больше. Но это не так. На самом деле, утверждают в Центре, с каждым годом здесь увеличивают количество принимаемых заявок. И расширяют сеть филиалов по всей стране. Еще в 2021 году их было 28. Сейчас – 32 (Республика Хакасия и Якутия. Хабаровский край и Краснодарский край, Ростовская, Мурманская области, Чеченская Республика, и т.д). До конца 2022 года в России будет уже около 40 подразделений Национального центра. А значит, еще больше сил и средств для поиска пропавших людей.

По словам Председателя Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елены Мильской, статистику можно улучшить еще одним способом – повысив личную сознательность.

«Многие пренебрегают элементарными мерами безопасности. А это – та самая профилактика, о которой мы так много и так подробно рассказываем. Если беда все же случилась, первым делом, нужно обязательно идти в полицию. И к нашим волонтерам – они готовы ехать и лететь на другой конец страны, если кто-то нуждается в помощи. Наверное, все помнят резонансные поиски шестилетней Насти Брихунец в Верхнечусовских городках Пермского края, когда мы усилили местное отделение волонтеров Центра специалистами из Москвы. И так – почти в каждом поиске. Ведь речь всегда идет о жизни человека. Не важно, взрослый это или ребенок. Волонтеры не остановятся до тех пор, пока не будет результата», - отметила она.

А результата порой приходится ждать годами. Например, в Алтайском крае волонтеры Национального Центра с 2019 года ищут 45-летнего мужчину. По осени он уехал в горы за орехом и пропал бесследно. Найти его по горячим следам не удалось. Поэтому активисты отряда «След-Алтай» совместно с сотрудниками Уголовного розыска по Чойскому району регулярно выезжают в экспедиции. Как раз недавно была очередная попытка установить истину. Добровольцы обследовали территорию высоко в горах, осмотрели каждый метр, где предположительно мог пропасть человек. В итоге прошли одиннадцать километров. К сожалению, результат «нулевой». Но это значит, что надежда остается. Будет следующий выезд, и вновь движение вперед, пока не будет обследована вся территория.

Для эффективной работы волонтеров Национального центра обеспечивают всем необходимым: автомобили, рации, эхолоты, экипировка. Конечно, никакая техника не заменит человека в чрезвычайной ситуации, люди – это самый ценный ресурс. Однако в условиях поиска, технические средства оказывают огромную помощь. К примеру, беспилотник, позволяет осмотреть местность с высоты, обнаружить дым от костра в лесу и даже засечь пропавшего человека в яркой куртке среди деревьев.

А уж на открытой местности — в поле или над болотом — ему просто нет равных. Один из летательных аппаратов уже отправился в Пермь. В ближайшее время квадрокоптеры разъедутся по другим отделениям.

Сегодня для волонтеров – важная дата. 30 августа — Международный день жертв насильственных исчезновений, который также называют Днем пропавших без вести. Главная задача всех мероприятий – привлечь внимание общественности к судьбе лиц, в том числе детей, чье местонахождение неизвестно для их родственников и законных представителей. К примеру, в Хакасии, волонтеры напомнили о дате тем, что создали видеоролик с ориентировками на людей, которые так и не вернулись домой. В Алтайском крае «ВЫБРАЛИ ЖИЗНЬ» — так называется социальный эксперимент, который провели для несовершеннолетних. Основная его задача – проверить реакцию детей на незнакомого человека в отсутствии родителей. Разумеется, с согласия пап и мам.

А в Москве на ВДНХ волонтеры Национального центра организовали квест и научили мальчишек и девчонок правильно вести себя в опасной ситуации дома и на улице, в городе и в лесу, объяснили, как избежать трагедии и даже суметь спасти себя и близких. Около сотни ребят разного возраста и их родители выполняли задания, которые были составлены на основе реальных жизненных ситуаций. По итогам игры каждого участника наградили медалями и присвоили звание «Юный спасатель».