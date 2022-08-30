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Политика30 августа 2022 18:55

Карта боевых действий на Украине на 30 августа 2022: Контрнаступление Зеленского провалилось

Опубликована карта боевых действий на Украине на 30 августа 2022 года
Валентин АЛФИМОВ
Валентин АЛФИМОВ
Боец ВСУ на броне немецкой САУ Panzerhaubitze 2000.

Боец ВСУ на броне немецкой САУ Panzerhaubitze 2000.

Фото: REUTERS

189 день спецоперации. Сайт KP.RU публикует карту боевых действий на Украине на 31 августа 2022 года.

Главный итог дня - это «разгром проведённого по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском». Именно так Минобороны характеризует авантюру Киева, которая обернулась провалом.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

За сутки уничтожены:

- 48 танков,

- 46 боевых машины пехоты,

- 37 других боевых бронированных машин,

- 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами

- более 1200 украинских военнослужащих.

- 2 Су-25

Кроме того, разгромлены подразделения 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ (они специально были переброшены для этой атаки с Западной Украины). Пятеро ее солдат удались в плен.

Продолжает работать и российское высокоточное оружие:

- Александровка, Днепропетровская область - удар по расположению и складу 1-й танковой бригады ВСУ (уничтожены: 200 боевиков, в том числе 40 иностранных наемников, более 20-ти единиц бронетехники и большое количество артиллерийских снарядов).

- Константиновка, ДНР - удар по расположению наёмников из «Иностранного легиона» и командному пункту нацформирования «Кракен» (уничтожено более 100 боевиков и 7 единиц техники).

- Кривой Рог, Днепропетровская область - удар по цехам завода «Интервзрывпром», где производилась взрывчатка.

Кроме этого, уничтожены 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 142-х районах Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

278 самолетов,

148 вертолетов,

1837 беспилотных летательных аппаратов,

370 зенитных ракетных комплексов,

4539 танков и других боевых бронированных машин,

822 боевые машины реактивных систем залпового огня,

3357 орудий полевой артиллерии и минометов

5136 единиц специальной военной автомобильной техники.

АЭС все еще под ударом

- 29 августа украинские войска применили 4 ударных беспилотника по территории Запорожской атомной станции - они перехвачены.

- Один из беспилотников упал на крышу спецкорпуса № 1, где хранится ядерное топливо и радиоактивные отходы - жертв и разрушений нет.

- Артиллерия выпустила по АЭС 2 снаряда. Они также разорвались у спецкорпуса № 1 - обстрел вёлся из поселка Марганец Днепропетровской области.

Несмотря на все угрозы, радиационная обстановка на станции остаётся в норме.

Стало известно, что делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором организации Рафаэлем Марино Гросси уже добралась до Киева. В ближайшее время они должны прибыть на АЭС, чтобы оценить состояние станции и работу ее систем.

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