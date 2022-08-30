Карта боевых действий на Украине на 30 августа 2022: Контрнаступление Зеленского провалилось

Боец ВСУ на броне немецкой САУ Panzerhaubitze 2000.
Фото: REUTERS
189 день спецоперации. Сайт KP.RU публикует карту боевых действий на Украине на 31 августа 2022 года.
Главный итог дня - это «разгром проведённого по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском». Именно так Минобороны характеризует авантюру Киева, которая обернулась провалом.
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
- 48 танков,
- 46 боевых машины пехоты,
- 37 других боевых бронированных машин,
- 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами
- более 1200 украинских военнослужащих.
- 2 Су-25
Кроме того, разгромлены подразделения 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ (они специально были переброшены для этой атаки с Западной Украины). Пятеро ее солдат удались в плен.
- Александровка, Днепропетровская область - удар по расположению и складу 1-й танковой бригады ВСУ (уничтожены: 200 боевиков, в том числе 40 иностранных наемников, более 20-ти единиц бронетехники и большое количество артиллерийских снарядов).
- Константиновка, ДНР - удар по расположению наёмников из «Иностранного легиона» и командному пункту нацформирования «Кракен» (уничтожено более 100 боевиков и 7 единиц техники).
- Кривой Рог, Днепропетровская область - удар по цехам завода «Интервзрывпром», где производилась взрывчатка.
Кроме этого, уничтожены 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 142-х районах Украины.
278 самолетов,
148 вертолетов,
1837 беспилотных летательных аппаратов,
370 зенитных ракетных комплексов,
4539 танков и других боевых бронированных машин,
822 боевые машины реактивных систем залпового огня,
3357 орудий полевой артиллерии и минометов
5136 единиц специальной военной автомобильной техники.
АЭС все еще под ударом
- 29 августа украинские войска применили 4 ударных беспилотника по территории Запорожской атомной станции - они перехвачены.
- Один из беспилотников упал на крышу спецкорпуса № 1, где хранится ядерное топливо и радиоактивные отходы - жертв и разрушений нет.
- Артиллерия выпустила по АЭС 2 снаряда. Они также разорвались у спецкорпуса № 1 - обстрел вёлся из поселка Марганец Днепропетровской области.
Несмотря на все угрозы, радиационная обстановка на станции остаётся в норме.
Стало известно, что делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором организации Рафаэлем Марино Гросси уже добралась до Киева. В ближайшее время они должны прибыть на АЭС, чтобы оценить состояние станции и работу ее систем.