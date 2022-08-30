Карта боевых действий на Украине на 30 августа 2022: Контрнаступление Зеленского провалилось

Боец ВСУ на броне немецкой САУ Panzerhaubitze 2000. Фото: REUTERS

189 день спецоперации. Сайт KP.RU публикует карту боевых действий на Украине на 31 августа 2022 года.

Главный итог дня - это «разгром проведённого по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском». Именно так Минобороны характеризует авантюру Киева, которая обернулась провалом.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

За сутки уничтожены:

- 48 танков,

- 46 боевых машины пехоты,

- 37 других боевых бронированных машин,

- 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами

- более 1200 украинских военнослужащих.

- 2 Су-25

Кроме того, разгромлены подразделения 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ (они специально были переброшены для этой атаки с Западной Украины). Пятеро ее солдат удались в плен.

Продолжает работать и российское высокоточное оружие:

- Александровка, Днепропетровская область - удар по расположению и складу 1-й танковой бригады ВСУ (уничтожены: 200 боевиков, в том числе 40 иностранных наемников, более 20-ти единиц бронетехники и большое количество артиллерийских снарядов).

- Константиновка, ДНР - удар по расположению наёмников из «Иностранного легиона» и командному пункту нацформирования «Кракен» (уничтожено более 100 боевиков и 7 единиц техники).

- Кривой Рог, Днепропетровская область - удар по цехам завода «Интервзрывпром», где производилась взрывчатка.

Кроме этого, уничтожены 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 142-х районах Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

278 самолетов,

148 вертолетов,

1837 беспилотных летательных аппаратов,

370 зенитных ракетных комплексов,

4539 танков и других боевых бронированных машин,

822 боевые машины реактивных систем залпового огня,

3357 орудий полевой артиллерии и минометов

5136 единиц специальной военной автомобильной техники.

АЭС все еще под ударом

- 29 августа украинские войска применили 4 ударных беспилотника по территории Запорожской атомной станции - они перехвачены.

- Один из беспилотников упал на крышу спецкорпуса № 1, где хранится ядерное топливо и радиоактивные отходы - жертв и разрушений нет.

- Артиллерия выпустила по АЭС 2 снаряда. Они также разорвались у спецкорпуса № 1 - обстрел вёлся из поселка Марганец Днепропетровской области.

Несмотря на все угрозы, радиационная обстановка на станции остаётся в норме.

Стало известно, что делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором организации Рафаэлем Марино Гросси уже добралась до Киева. В ближайшее время они должны прибыть на АЭС, чтобы оценить состояние станции и работу ее систем.