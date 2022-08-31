Анекдоты: Чудовище Несси само приплыло к ученым и потребовало не употреблять приставку «Лох»

1 сентября, первый класс.

Учительница говорит:

- Дети, вы пришли в школу. Здесь нужно сидеть тихо, а если что-то хотите спросить, поднимите руку.

Вовочка тянет руку.

- Ты что-то хочешь спросить, Вовочка?

* * *

Каждая женщина мечтает, чтобы мужчина мог угадывать ее желания, но ни в коем случае не умел читать ее мысли.

* * *

Совет дня.

По возможности рождайтесь красивыми и в богатой семье.

О том, сколько платят звезды за образование

своих детей < стр. 23.

* * *

Я старший ребенок в семье. Наследник престола. Опора родителей. Первый блин комом.

* * *

Сын возвращается с выпускного. Мать:

- Сынок, ну как прошел выпускной?

- Как-как... Дискотека, водка, девки.

Мать падает в обморок.

Сын:

- Да шучу, шучу! Не было никакой дискотеки!

* * *

Мальчик окончательно становится взрослым, когда перестает спорить с мамой, женой и дочкой.

* * *

А вы знаете, что ни в одной диете не запрещено есть осетрину, крабов, лобстеров, красную и черную икру?

Газировка

и полуфабрикаты повышают риск слабоумия < стр. 19.

* * *

Вы тоже заметили, что собачники никогда не говорят своим детям:

- Малыш, иди побегай по травке…

* * *

Хороший гость тот, кто уходит раньше, чем разозлил хозяина.

* * *

Классно отметил Буратино свой день рождения: с забродившим березовым соком и матрешками!