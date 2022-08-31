Анекдоты: Чудовище Несси само приплыло к ученым и потребовало не употреблять приставку «Лох»

1 сентября, первый класс.
Учительница говорит:
- Дети, вы пришли в школу. Здесь нужно сидеть тихо, а если что-то хотите спросить, поднимите руку.
Вовочка тянет руку.
- Ты что-то хочешь спросить, Вовочка?
* * *
Каждая женщина мечтает, чтобы мужчина мог угадывать ее желания, но ни в коем случае не умел читать ее мысли.
* * *
Совет дня.
По возможности рождайтесь красивыми и в богатой семье.
О том, сколько платят звезды за образование
своих детей < стр. 23.
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Я старший ребенок в семье. Наследник престола. Опора родителей. Первый блин комом.
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Сын возвращается с выпускного. Мать:
- Сынок, ну как прошел выпускной?
- Как-как... Дискотека, водка, девки.
Мать падает в обморок.
Сын:
- Да шучу, шучу! Не было никакой дискотеки!
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Мальчик окончательно становится взрослым, когда перестает спорить с мамой, женой и дочкой.
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А вы знаете, что ни в одной диете не запрещено есть осетрину, крабов, лобстеров, красную и черную икру?
Газировка
и полуфабрикаты повышают риск слабоумия < стр. 19.
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Вы тоже заметили, что собачники никогда не говорят своим детям:
- Малыш, иди побегай по травке…
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Хороший гость тот, кто уходит раньше, чем разозлил хозяина.
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Классно отметил Буратино свой день рождения: с забродившим березовым соком и матрешками!