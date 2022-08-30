Мария Максакова беспардонно влезла в семью больного раком Валентина Юдашкина

Мария Максакова славится своими скандальными заявлениями Фото: Александр ГЛУЗ

Мария Максакова славится своими скандальными заявлениями. Оперная прима часто отчитывает злопыхателей, попадают под ее горячую руку и родственники. Несколько лет певица не общается с собственной матерью Людмилой Максаковой, а на днях внезапно разразилась гневной отповедью в адрес семьи больного раком Валентина Юдашкина.

Семьи Максаковых и Юдашкиных породнились чуть менее десяти лет назад, когда единственная дочь модельера Валентина Юдашкина вышла замуж за внука актрисы Людмилы Максаковой. Сам мэтр долгие годы счастлив с женой Мариной. На момент знакомства женщина работала парикмахершей, а Юдашкин - гримером. Сей факт биографии решила вспомнить Мария Максакова.

Оперная певица неожиданно резко высказалась о супруге модельера. "Юдашкин и его жена страшно любят всякие тусовки. Она вообще обыкновенный парикмахер, которой несказанно повезло в жизни. И поэтому она не то что с аппетитом, а с какой-то одержимостью лезла в светскую жизнь. Это у нее мания", - огорошила артистка.

Мария прошлась и по наследнице мэтра, заявив, что та бессильна перед влиянием своего отца: "Дочь Юдашкина, Галина, замужем за моим племянником Петей. Я волею случая становилась свидетельницей их светских забав и утех. Галина Юдашкина тише воды и ниже травы. Она не может противостоять своему отцу".

Стоит отметить, что сам маэстро несколько лет борется с раком. О своей болезни Юдашкин честно рассказал год назад. Он в подробностях описал, через что ему пришлось пройти при лечении рака пищевода и метастазах. "В начале был рак почки, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро. Они распространились примерно за год. Потом была долгая дорога в дюнах - то чуть лучше, то опять… Во мне столько было напичкано - как по минному полю!", - делился подробностями болезни мэтр.