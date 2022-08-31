Вопрос дня: Что вы успели сделать за лето? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель:

- Дописал книгу, называется «Лето волонтера». Вот такое лето волонтера у меня и было: побывал на встрече с соотечественниками в Болгарии, посетил книжную ярмарку в Иране. Но и многое не успел, чего греха таить. Планировал к осени закончить еще один роман, но внешние потрясения повлияли на работоспособность не в лучшую сторону.

Владимир РОГОВ, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области:

- Больше всего запомнилось, как снимали с администрации Бердянска украинский герб. Правда, за оставшийся день лета еще может многое произойти.

Николай ВАЛУЕВ, боксер, депутат Госдумы:

- Лето пролетело со сверхзвуковой скоростью, с семьей побыть успел недолго, и на том спасибо. Я со своей работой вообще даже не мечтаю что-то планировать.

Олег СИРОТА, фермер:

- Успел собрать урожай, начать осенний сев, провести сырный фестиваль... Успел еще посмотреть, как собирают ягоды в Татарстане, винодельни в Крыму, планирую в Херсоне тоже хлебом заняться, дождемся еще, куда наша армия дойдет.

Сергей МАЗАЕВ, актер, солист группы «Моральный кодекс»:

- Прекрасно провел это лето, читал много книжек, а еще создавал точки роста симпатии к русской культуре в Италии. Кстати, вообще не заметил там ненависти к России. Даже наоборот, работал над оркестром совместно с итальянским певцом Андреа Коста.

Инга ИЛЬМ, актриса:

- Я не делю время на сезоны. Мне все равно, когда не успевать. Шутка! За лето успела закончить съемки одного сериала и начать сценарий нового.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток, депутат Госдумы:

- Работал как обычно, ходил на заседания Госдумы и даже успел две недели отдохнуть.

Алексей СТОЛЯРОВ (Лексус), пранкер :

- Этим летом я ничего не успел. Какое-то оно получилось короткое. Но удалось записать несколько крутых пранков (телефонных розыгрышей. - Ред.) Буду ждать осени. Вся надежда на нее.