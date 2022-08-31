Последние новости о ситуации вокруг Украины на 31 августа 2022 года: о чем Зеленский просил МАГАТЭ и где закончилось контрнаступление Украины

Участница шествия в поддержку Украины в Стамбуле, Турция. Фото: REUTERS

САНКЦИИ – ПРАВОСЛАВНЫМ ИЕРАРХАМ!

Правительство Украины предложило СНБО ввести персональные санкции в отношении Патриарха Кирилла и еще 7 иерархов и представителей РПЦ.

- Кабинет Министров одобрил предложения о применении персональных санкций на 10 лет против руководителя Русской православной церкви патриарха Кирилла и еще семи ее представителей, - говорится на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины. Итак, о ком речь?

1) Патриарх Московский и всея Руси Кирилл;

2) руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Илларион;

3) заместитель руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ протоиерей Николай Балашов;

4) митрополит Псковский и Порховский РПЦ Тихон;

5) архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский РПЦ Питирим;

6) протоиерей РПЦ, писатель, проповедник и педагог Артемий Владимиров;

7) митрофорный протоиерей РПЦ, проповедник, телеведущий Андрей Ткачев;

8) российский православный богослов, педагог и публицист, доктор богословия, профессор Московской православной духовной академии и семинарии Алексей Осипов.

Это им не Шойгу под санкции помещать и вызывать на допросы. А с другой стороны – против кого же еще бороться сатанистам?

ГРАЖДАНСКИМ РЕПОРТЕРАМ УКРАИНЫ ЗАПРЕТИЛИ РАБОТАТЬ НА ВОЙНЕ

Украинский журналист Руслан Смещук сообщил, что с сегодняшнего дня в Незалежной вступил в силу приказ военного командования, который запрещает любую работу гражданских репортеров с военными подразделениями.

- Коллеги говорят, что с завтрашнего дня вступает в действие военный приказ, который блокирует любую работу гражданских репортеров с военными подразделениями. И даже как бы полный запрет на работу в зоне ответственности подразделений. То есть, например, эвакуация в условном Краматорске тоже попадает под этот запрет, - сообщил журналист. - Коллеги говорят, это реакция на вчерашние разнообразные утечки информации.

По всей видимости речь идет о сообщениях о так называемом контрнаступлении, но если это так, то в Киеве с больной головы все валят на здоровую, потому что все сливы шли из Офиса президента Украины и других ответственных чиновников. А вы что хотите, что Ермак, Подоляк и Арестович отвечали за свои слова?

ЗЕЛЕНСКИЙ РАССКАЗАЛ МАГАТЭ, ЧЕГО ОН ХОЧЕТ

Президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который возглавляет группу экспертов, намеревающихся посетить с инспекцией Запорожскую АЭС. Во время этой встречи, которую Зеленский провел, как обычно, в мятой и сморщенной милитари-футболке, он озвучил Гросси свои "хотелки".

- Мы хотим, чтобы миссия МАГАТЭ во главе с директором Гросси нашла возможность благодаря нашим спецслужбам, коридорам безопасности попасть на станцию и сделать максимум во избежание угроз мирового масштаба, - заявил Зеленский, но на этом не остановился. - Мы доверяем вашим специалистам. Мы хотим, чтобы была не только проверка - это тактические действия, а есть стратегические решения. Станция находится в украинской собственности и контролируется украинскими специалистами.

Угу. Только вот почему-то контролируется Россией, и именно Москва приложила титанические усилия для организации этой инспекционной поездки МАГАТЭ. А вы, Вовчик, продолжайте хотеть. Это не вредно. Вредно не хотеть.

ДЕТИ – В ШКОЛУ, НЕМЦЫ – ЭКОНОМИТЬ

Немецкое издание Bild сообщило, что с 1-го сентября Германия переходит в режим экономии электроэнергии. Что именно и по каким параметрам будет осуществляться?

- В офисах и общественных зданиях не должно быть теплее 19 градусов.

- Коридоры, холлы, фойе и подсобные комнаты вообще не будут отапливать.

- Больше нельзя подсвечивать здания и памятники, запрещается световая реклама ночью.

- Владельцам магазинов нельзя оставлять открытыми двери в отапливаемых помещениях.

И самое прекрасное в этом наборе - в общественных учреждениях запрещается мыть руки теплой водой, бассейны нельзя обогревать электричеством или газом, а в договорах аренды на жилье будет запрещено указывать пункт об обязательной минимальной температуре. А кто не будет соблюдать, к тем придет Большой Брат. И даст санкциями по кошельку.

УБРАЛИ СВОБОДУ СЛОВА И ВЕРНУЛИ КОРРУПЦИЮ

Свобода слова на Украине – вещь и так задушенная до летального состояния. Но во вторник Верховная рада Украины выполнила ей еще и "контрольный в голову", приняв скандальный законопроект о медиа. Согласно этому закону, который усиленно продавливала команда Зеленского, Национальный совет по телевидению и радиовещанию наделяется теперь сверхполномочиями и может самостоятельно приостанавливать работу любых СМИ, в ом числе и в сети интернет, вообще, без какого-либо решения суда.

Не менее примечателен и другой закон, который приняли во вторник украинские парламентарии. Им они снова разрешили тратить государственные деньги на строительство дорог. Напомним, такой запрет был введен на время военного положения, и предусматривалось, что деньги Дорожного фонда Украины можно тратить только на военные нужды и выплату долгов Украины. Однако, видный член команды Зеленского депутат Тимошенко смог продавить отмену запрета.

- Короче открывают возможность снова строить дороги вместо отправить деньги на армию, - прокомментировал решение своих коллег украинский нардеп Ярослав Железняк.

К слову, большинство депутатов прекрасно понимают, что этот проект строительства дорог "Большая стройка" был в свое время инициирован лично Зеленским и стал одной из самых больших и капиталоемких коррупционных схем на Украине.

Что тут скажешь, мы в России, со своей стороны, можем только приветствовать такое решение, чтобы на нужды ВСУ уходило меньше денег, даже если они осядут в карманах украинских коррупционеров. Желаем, чтобы там все … разворовали. В конце концов, армия сама себе все добудет – и сало, и горилку.

Но ведь насколько идеальна ситуация с принятием этих двух законов: можно воровать, и никто не сможет даже пикнуть.

ЕС ПЕРЕДАСТ КИЕВУ ТАБЛЕТКИ ОТ РАДИАЦИИ. ОТ ДУРОСТИ ТАБЛЕТОК НЕТ

Телекомпания CNN сообщила, что по запросу Киева ЕС поставит Украине для защиты от потенциального радиационного облучения 5,5 млн таблеток йодида калия. Таблетки Киев попросил для "повышения уровня защиты" в случае катастрофы на Запорожской АЭС.

Масштаб помощи просто зашкаливает. Если, к примеру, сейчас в Незалежной осталось около 20-25 миллионов человек, то одну таблетку им, в случае чего, придется делить на 4-5 человек.

Аналогично недавно и Румыния помогла Молдавии, передав Кишиневу миллион этих таблеток. Но в этом случае таблетку придется делить хотя бы на меньшее количество кусочков. А ведь если бы ВСУ не стреляли по ЗАЭС, то и никаких подобных препаратов не потребовалось бы.

"КОНТРНАСТУП" – ИЗ ХЕРСОНА В РЕАНИМАЦИИ И МОРГИ

Предпринятое в понедельник контрнаступление ВСУ в направлении Херсона уже в первый день подарило Киеву катастрофические итоги. Как заявило Минобороны России, потери Украины в живой силе оставили 1200 солдат и офицеров только на тех направлениях, по которым украинские войска пытались отбросить Союзные силы России и ЛДНР. Примечательно, что в сводках украинского Генштаба об этих попытках наступления и их итогах вот уже двое суток нет ни единого слова. Замолкли даже сладкоголосые украинские вруны-пропагандисты, которые, наоборот, стали призывать "к тишине". И в этой тишине заливаются сирены целых колонн "Скорой помощи", которые везут раненых в реанимации госпиталей в Одессе и Николаеве. В Николаеве тут же срочно вызвали из отпусков всех врачей и медсестер, обязав их явиться на работу. И в этих двух крупнейших городах на юге Украины объявили массовый сбор крови для украинских военных.

Собственно, тут больше и говорить ничего не надо.

"ГРИНПИС" ДАЛ "ДОБРО" НА УГОЛЬ

Случилось страшное – самые ярые международные "борцы за экологию" – организация "Гринпис" – одобрила повторный запуск угольных электростанций в Германии. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

- Особые обстоятельства требуют особых мер. Это горько, но неизбежно, что угольные электростанции, которые уже были остановлены, снова подключаются к сети, - заявил эксперт «Гринпис» по климату и энергетике Карстен Смид. Правда, снятие ограничений пока касается только каменного угля, а бурый продолжает оставаться под запретом.

Тепла зимой захочешь, не так раскорячишься.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Как сообщили польские СМИ со ссылкой на канцелярию премьер-министра Польши, Варшава и Киев намерены построить маслопровод для транспортировки украинского подсолнечного масла в порт Гданськ. Пока непонятно, кто будет красть масло и на каком отрезке.

- На Украине подорвался на мине и погиб второй иностранный наемник из Колумбии.

- Вкладчиков крупнейшего украинского государственного Ощадбанка постановлением Кабинета министров Украины лишили государственных гарантий по депозитам. Эта мера коснется 12,3 млн вкладчиков, которые разместили на депозитах банка 137,2 млрд. гривен.

- Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия приостанавливает действие соглашения об облегчении визового режима с Россией.