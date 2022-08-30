Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

Накануне Дня знаний министр обороны России Сергей Шойгу, напутствуя суворовцев, нахимовцев, кадетов, воспитанниц, курсантов и слушателей, заявил, что «в соответствии с решением Президента России с этого учебного года каждая неделя будет начинаться с церемонии поднятия Государственного флага и исполнения гимна России».

Напомним, 20 апреля президент России Владимир Путин поддержал идею поднятия флага и исполнения гимна в школах. После министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября 2022 года в начале учебной недели в каждой школе будет исполняться гимн и подниматься государственный флаг.

Известно, что поднятие государственного флага под слова гимна - многолетняя традиция в США и Китае. Многие американцы, даже после окончания школы и вуза продолжают исполнять ежедневный утренний ритуал: устанавливают флагштоки на лужайке перед своими частными домами и поют гимн. До тех пор, пока есть силы стричь лужайку. Есть даже такие, что после исполнения гимна США поют отдельно гимн своего штата.

При этом государственный флаг Америки можно увидеть не только на лужайке, но еще на тортах, майках, трусах, разных бытовых и гигиенических принадлежностях. Еще большего разнообразия применения государственного флага нашли на Украине. Как все мы уже успели убедиться, ни к чему хорошему такой квасной патриотизм украинских националистов и американцев не привел.

В китайских школах церемония с исполнением гимна и поднятием государственного флага проходит в торжественной обстановке раз в неделю. По понедельникам (в России первый понедельник в учебном году выпадает на 5 августа). В большинстве прогрессивных стран также ограничиваются еженедельной церемонией.

КСТАТИ

В первый день осени к занятиям в образовательных учреждениях Минобороны России приступают свыше 2 500 слушателей, более 61 000 курсантов, в том числе 900 девушек, почти 7 000 иностранных военнослужащих из 69 государств мира и около 16 000 воспитанников довузовских образовательных организаций. Все они будут петь гимн Российской Федерации.