Что делать, чтобы политические разногласия не разрушали отношения в семье

Давно живущая в США дочь Владимира Машкова Маша не хочет общаться с отцом. Фото: Соцсети

Сенатор Исаков поскандалил с дочерью на почве политических разногласий. Отец Александра Реввы больше с ним не разговаривает. Дочь Машкова не общается с отцом. И это только громкие случаи, а сколько их еще! Невозможно без боли смотреть на то, как семьи раскалываются из-за разных взглядов.

Нам всем хотелось бы, чтобы наши дети смотрели на мир одними с нами глазами. Чтобы разделяли наши убеждения, верили в то, во что верим мы. Но это не происходит само собой! Как разговаривать со своими детьми о политике так, чтобы не потерять их?

Первое. Как ни банально, но продолжать разговаривать. Не запираться по разным углам. Не уходить в глухое молчание. Жизнь больше политики. Говорите о том, что вас объединяет (спорт, фильмы, любовь к шопингу - да что угодно!), погружайте в свой мир - рассказывайте о себе, слушайте о них. Вы удивитесь, сколько всего вы пропустили, пока работали и перебрасывались короткими фразами за завтраком и ужином. Дети больше узнают вас, возможно, лучше поймут ваши мотивы.

Второе. Уважайте иное мнение. Не пытайтесь закидать ребенка фактами и пруфами. Разговаривайте спокойно, на равных, но просите, чтобы и вас слушали уважительно. Избегайте резких оценок, агрессивных высказываний. Пейте новопассит, наконец!

Третье. Вместо того чтобы УБЕЖДАТЬ И НАСТАИВАТЬ, попробуйте начать вместе размышлять. Предложите простое упражнение - посмотреть на ситуацию глазами разных сторон, покрутить ее, поанализировать. Задавайте вопросы и ищите ответы: как все начиналось? Кому выгодно? Кто бенефициар? Кто проигравший? И т. п. Главное - вы делаете это ВМЕСТЕ, как равные люди, и в процессе учитесь слышать друг друга.

Четвертое. Помните сами и повторяйте детям - всё проходит, и это пройдет.

А вот семья останется. В любые самые сложные времена семья - главная ценность, и нельзя допустить, чтобы разные убеждения рушили эту ценность.

Пятое. Любите их разными. Они по-прежнему ваши дети.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Журналист "КП" Ирина Суханова: С ребенком нужно разговаривать всегда и обо всем

Все три примера конфликтов отцов и детей начались задолго до спецоперации, которая, наверное, просто стала последней каплей в их отношениях. Для тех, кто немножко знает биографии упомянутых людей, это очевидно.

Александр Ревва уже много лет не разговаривает с отцом, потому что тот бросил его мать, когда Саше было 4 месяца. Они никогда толком не общались. Машков ушел от жены, когда его дочери Маше было 2 года. Девочка до 8 лет жила в Новосибирске, ее воспитывали бабушка и дедушка - родители матери. Близких отношений между актером и его дочкой тоже никогда не было. Дочь сенатора Исакова Диана говорила об отце: «У папы еще трое детей, я самая старшая. До 15 лет я с папой общалась постольку поскольку, потому что родители развелись, когда мне было, наверное, четыре годика. Папа выполнял свои обязанности [отца], платил алименты и так далее. Но близкого общения не было. Папа был таким холодным и недоступным».

Спецоперация, конечно, сильно изменила нашу жизнь. Но те семьи, где отношения родителей с детьми всегда были дружными, сейчас стали еще крепче. Потому что в любые нестабильные времена люди знают, что семья - это главная поддержка и опора. А в тех семьях, где отцы толком никого не воспитывали... Ну вот теперь и оказалось, что для своих выросших детей они не авторитет.

Насчет близкого общения родителей и детей - кто бы спорил, это чудесные советы. Но хорошо бы их применять не только в тяжелые времена и не только про политику. С детьми вообще надо разговаривать всегда и обо всем.