Рассталась с Козловским: Оксана Акиньшина пришла на премьеру сериала с бывшим мужем Арчилом Геловани

Оксана Акиньшина на премьере сериала "Контейнер". Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном кинотеатре «Октябрь» минувшим вечером прошла премьера второго сезона сериала «Контейнер». Первый сезон теледрамы вышел в прошлом году на платформе START и сразу получил одобрение публики. Зрители назвали многосерийную историю суррогатной мамы в исполнении Оксаны Акиньшиной одним из самых ярких российских телепроектов 2021 года. Неудивительно, что сериал почти сразу продлили на второй сезон. Его можно будет посмотреть на START с 8 сентября. Ну а пока новую работу оценили зрители и гости Московского международного кинофестиваля. За неделю до премьеры в онлайн-кинотеатре актеры сериала и его режиссер Алексей Ляпичев представили на ММКФ первую серию проекта.

В новом сезоне вновь снялись Оксана Акиньшина, Маруся Фомина и Филипп Янковский. Героиня Акиньшиной – суррогатная мать Саша - переезжает в дом своих заказчиков и оказывается в совершенно чуждом ей мире. В особняке богатого чиновника Вадима (Филипп Янковский) и его молодой жены Марины (Маруся Фомина) начинают кипеть нешуточные страсти, которые постепенно превращают жизнь всех героев этой истории в настоящий ад.

На красной дорожке Оксана позировала с Филиппом Янковским и другими членами съемочной группы. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Поклонники Оксаны Акиньшиной были уверены, что она появится на премьере вместе со своим возлюбленным, актером Данилой Козловским. Эти ожидания имели под собой все основания. В январе Оксана пришла поддержать Данилу на премьере его режиссерского дебюта – сериала «Карамора». Но в этот важный для Оксаны вечер Козловского рядом с ней не было. Вместо него в кинотеатр «Октябрь» неожиданно пришел другой мужчина Акиньшиной – ее бывший муж, кинопродюсер Арчил Геловани.

Пока Оксана вместе с актерами сериала позировала на красной дорожке, Арчил скромно держался в стороне. Но когда отведенное для фотоколла время закончилось, Геловани подошел поздравить членов съемочной группы, в том числе Филиппа Янковского.

Вместе с Акиньшиной на премьеру пришел ее бывший муж Арчил Геловани. Он поздравил актеров сериала, в том числе Филиппа Янковского. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Оксана в этот вечер просто сияла: с ее лица не сходила счастливая улыбка. Актриса пришла на премьеру в эффектном комбинезоне, подчеркнувшем ее тонкую талию. Глубокое декольте наряда то и дело распахивалось, приоткрывая ее грудь. Судя по всему, Оксану нисколько не печалило отсутствие на премьере Данилы Козловского – похоже, компания экс-супруга ее полностью устраивала.

Оксана в этот вечер просто сияла от счастья. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Неизвестно, расстались ли Козловский с Акиньшиной всего на один вечер, или же их отношениям пришел конец, и Оксана окончательно вернулась к мужу. Но совершенно очевидно, что актриса помирилась с экс-супругом. А ведь еще совсем недавно знакомые звезды «Контейнера» рассказывали, что Акиньшина воюет с Геловани из-за детей. После развода Арчил настоял, чтобы сын Костя и дочь Эмма уехали с ним в Грузию. Там, на его родине в Тбилиси, их воспитанием занималась мама Геловани. Как уверяли знакомые, бабушка – интеллигентная женщина, врач-кардиолог посвящала воспитанию внуков все свое время, в отличие от вечно занятой на съемках Акиньшиной.

- Оксане никто не запрещает видеться с детьми в любое удобное для нее время. И она приезжает в Тбилиси. Останавливается в гостинице. Дети видятся с мамой. Им лучше в большой, настоящей семье, где есть домашний очаг, уют. И без мамы они тоже не остались, - рассказывали «КП» знакомые актрисы.

Актриса похвасталась глубоким декольте.

Тем не менее, такая ситуация не вполне устраивала Акиньшину, и она якобы собиралась воевать с мужем за детей в суде.

- Оксана не особо рассказывает про личную жизнь, но, по-моему, она не согласна с таким положением вещей и собирается судиться за детей. Она сама зарабатывает и ни от кого не зависит. Если бывший муж придерживается патриархальных взглядов на семью, то у нее есть необходимость самореализовываться, а не быть только домохозяйкой, - говорил один из приятелей актрисы.

Второй сезон сериала "Контейнер" можно будет посмотреть на платформе START с 8 сентября. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Видимо, в итоге бывшие супруги все-таки смогли забыть былые обиды и снова воссоединились. Арчил и Оксана отлично ладят и опять, как в старые времена, появляются вместе на публике. Правда, актриса по-прежнему не носит обручальное кольцо, которое она сняла после развода. Но кто знает - может быть, все еще впереди.