Что говорил Горбачев об Украине и войне на Донбассе: «От России нельзя отрывать Крым»

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

2014 год. Интервью КП

«Я сказал: одобряю (присоединение Крыма, - ред.), потому что народ, крымчане, высказались почти единодушно за. И проголосовали. Я не ожидал даже, что так вот уже созрело. А международное право? Когда шел распад СССР, где было международное право? Выходит, Запад доверял нам? Хорошо. Пусть тогда и дальше не вмешивается. Я защищаю истину. А истина в этом случае состоит в том, что от России нельзя отрывать Крым. Это ее детище. Мы же не воссоздаем СССР. Не удастся. Да и не надо».

2014 год. Интервью ВВС

«Перед вами человек, у которого мать украинка, отец русский. Моя жена, покойная Раиса - украинка. Вот, что такое наше общество. Украина как государство появляется при советской власти. А до этого была территория России».

«Когда закончилось Беловежское соглашение … ни слова никто не вспомнил о Крыме, который был просто передан. Когда в огромной стране административные границы были лишь условными, все происходило в одном государстве. Но когда разделяются на независимые государства, надо было обговаривать судьбу Крыма, за который столетия положили русские. Они же создали всю страну. Да и сейчас их сколько? Около 14 миллионов. С этим же надо считаться.»

2015 год. Интервью Шпигель

«Я наполовину украинец. Моя мать была украинка, как и моя жена Раиса. Мои первые слова я лепетал по-украински, первые песни, которые я слышал, были украинские. Ставропольский край, где я родился и возглавлял крайком партии, в советские годы тесно сотрудничал с Донецкой областью Украины, где сегодня идет эта чудовищная война. Тогда мы помогали друг другу. Мы были друзьями и жили в одном государстве. У меня тоже есть друзья и родственники на Украине – как и у большинства россиян».

2016 год. интервью Sunday Times

"Я всегда выступал за свободное волеизъявление народа, а в Крыму большинство хотело воссоединения с Россией. Я сам поступил бы подобным образом, будучи на месте Владимира Путина в той ситуации. Я мог бы отказаться от решения в свое время лишь потому, что при мне еще существовал Советский Союз, и Крым был его частью"

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