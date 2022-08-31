64-летняя Шэрон Стоун объяснила, почему она постоянно фотографируется в бикини

Шэрон Стоун. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шэрон Стоун стала новой героиней обложки сентябрьского выпуска арабского «Vogue». В интервью глянцевому журналу 64-летняя актриса рассказала об отношении к омолаживающим процедурам и своих фотографиях в бикини. Шэрон раскрыла причину, по которой она то и дело публикует в соцсетях свои снимки в купальнике. Очередное фото в бикини Стоун разместила как раз накануне выхода журнала.

В беседе с редакцией актриса подчеркнула, что после 45 лет женщины становятся практически невидимыми в мире, где правят эйджизм и сексизм. Шэрон категорически не согласна с такой позицией. Именно поэтому она продолжает публиковать в соцсетях свои снимки в бикини. Несколько дней назад она сделала селфи перед зеркалом, продемонстрировав игривый раздельный купальник с цветочным принтом. В свои годы актриса отлично выглядит и смотрится гораздо моложе своего биологического возраста.

Очередное фото в бикини Стоун разместила как раз накануне выхода журнала. Фото: соцсети.

Шэрон также рассказала, почему она колет ботокс в огромных количествах. Артистка призналась, что инсульт, который она пережила в 2001 году, заставил ее изменить свои взгляды на бьюти-процедуры.

- Были периоды на пике славы, когда я колола ботокс, филлеры и прочее, а затем у меня случился инсульт и кровоизлияние в мозг, и мне пришлось сделать более 300 инъекций ботокса и филлеров, чтобы половина моего лица снова пришла в тонус, - рассказала Шэрон.

После этого, по словам актрисы, косметическая хирургия из «милой роскоши» превратилась для нее в «большую болезненную неврологическую необходимость». Шэрон пережила клиническую смерть, у актрисы произошло кровоизлияние в мозг – это случилось 29 сентября 2001 года. По словам Стоун, болезнь перевернула всю ее жизнь, врачи чудом вернули ее с того света. Медики тогда предупредили звезду, что ее шансы выжить после геморрагического инсульта составляют всего пять процентов.

Шэрон Стоун стала новой героиней обложки сентябрьского выпуска арабского «Vogue». Фото: соцсети.

- Когда у меня в голове лопнул кровеносный сосуд, я увидела гигантскую вспышку света, которая начала меня засасывать, - рассказывала Шэрон. - Я словно вылетела из тела и начала видеть покойных друзей и других людей, которые при жизни были очень добры ко мне. Я оказалась где-то посередине между двумя мирами. Внезапно что то случилось, бум – и я вернулась в свое тело.

Актриса долго восстанавливалась после болезни - инсульт повлиял на ее речь и походку. За то время, когда она исчезла с экранов, звезда осталась без работы. После кровоизлияния ей не предлагали никаких ролей.

- Это был очень сложный период, я сидела без работы, - говорит Шэрон. - Мне не поступало предложений, продюсеры думали, что я растеряла все навыки. Вся моя жизнь полетела коту под хвост - никому не интересны разбитые люди. Я никому не говорила о том, что произошло со мной. Киноиндустрия - не место, где царит всепрощение. Я счастлива, что мне удалось восстановить здоровье и вернуться в профессию.