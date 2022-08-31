Четверо "могильщиков СССР" умерли в 2022 году. Михаил Горбачев ушел последним

Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Если бы не Горбачев…

История не любит это «бы», в вечном поиске закономерностей….

Но у Михаила Сергеевича в судьбе человечества особая роль. Горбачев масштабнее рядового правителя-реформатора. Он - царь-революционер, возникший словно из ниоткуда. Помните? Он появился в тот самый момент, когда казалось безысходная, гадкая, душная стабильность уже непобедима. Она подбирается к горлу и жмет его так профессионально, так умело, что ты не задыхаешься, а просто дремлешь… В очередях за колбасой, за гарнитуром. В мечтаниях о поездке в Болгарию. В попытке найти фарцовщиков, чтоб на ползарплаты купить джинсы. Или переписывая на кассету полузапретные песни Высоцкого…

Горбачев ворвался в наш затхлый мир подобно одному отчаянному фараону-еретику, внезапно выдумавшему для подданных новую религию, предтечу единобожия – Бога-Солнца. Пока фараон был жив, египтяне в изумлении строили храмы новому божеству, а как помер – снесли, и постарались забыть об «эксперименте». Но не получилось (единобожие, пусть и через тысячу лет, но победило).

И с Горбачевым – не получится…

Пусть злорадный хор, вот уже три десятилетия поющий об «иуде», сейчас заголосит и зайдется в мрачном веселье – мол, свершилось!

Но их вопли не имеют значения.

Горбачев сделал все, что ему следовало.

Не будь его, и мир бы сейчас был другим.

Трудно даже его представить – каким он был без Горбачева… Наверное, еще пару десятилетий догнивал бы социалистический блок, окончательно разуверившийся в собственных идеях, и держащийся на цинизме элит (их тогда называли номенклатурой) и штыках силовиков.

Горбачев просто подвел черту. И объявил «бархатный» момент истины. Что оказалось достаточно для конца мучений.

Сколько бы правил ненавидимый румынами престарелый Чаушеску? Сколько было отмерено судьбой музейным экспонатам – поляку Ярузельскому или немцу Хонеккеру? Что бы стало со страной трясущихся генсеков – того же Черненко, например?

И кто знает - через какие жертвы и кровь пришлось бы пройти восточной Европе, а может быть и нам всем в СССР, чтобы преодолеть агонию этого краснознаменного маразма.

А Горбачеву, чтобы разрушить эту систему, оказалось достаточно сделать самую малость. Попытаться очеловечить ее. Гласность, демократия – подействовали на всемирный трухлявый «совок», как солнечный свет на вампиров…

Парадоксально, в каком-то смысле, Горбачев помог и китайцам. Те, конечно, выжгли на площади Тяньаймынь демократию, но, прокляв предателя социализма, при этом - приняли его вызов. Они тоже поняли – жить по-старому невозможно. Но вместо свободы дали китайцам сначала джинсы и жвачку. Построили у себя махровый капитализм в красивой коммунистической обертке. Ровно то, к чему «Горби» стремился и у себя, в России, но не преуспел…

Конечно, Горбачев чувствовал вину за развал СССР. Он, конечно, не хотел стать последним генсеком великой страны. И хотя Горби до последних дней своих уверял, что старался предотвратить «Беловежский сговор», что виноват Ельцин, Бурбулис, Шушкевич, чувствовалось – он понимал. Это и на его совести. Может, даже в первую очередь на его.

И когда Империя снова стала сосредотачиваться. Когда Империя принялась вбирать в себя утерянные территории, именно в этот самый год-антогонист 1985-му, в ГОД ПЕРЕСМОТРА ВСЕГО ГОРБАЧЕВСКОГО НАСЛЕДИЯ – 2022-ой, стали уходить «могильщики СССР». Экс-президент Украины Кравчук, экс-глава Белоруссии Шушкевич, экс-госсекретарь РФ Бурбулис. И как капитан, последним с корабля – сошел Горбачев.

Его «храм солнца» - Перестройки, Гласности, Демократии, открытости миру – постараются побыстрее предать забвению. Со всех сторон.

Но не получится. Слишком много наделал Михаил Сергеевич. Слишком безнадежно (для своих идейных противников) он изменил мир.

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