Яркие цитаты Михаила Горбачева: «За кашу, которую заварили в январе 92-го года, я ответственности не несу»

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ХРИСТОС - ПЕРВЫЙ СОЦИАЛИСТ

«Когда республики набрали силы, когда у них появился свой экономический комплекс, они оказались в значительной мере самостоятельными. И требовалось юридически это закрепить, дать возможность республикам действовать. Иначе говоря, надо было не разваливать Союз, а демократизировать его. Он был бы совершенно другим. Скорее конфедеративный союз. Москва, разгрузив свои полномочия, могла бы заниматься перспективными, фундаментальными вопросами. И до сих пор бы мы вместе с республиками вместе сеяли, пахали, убирали.»

(2016 г., Интервью «Комсомольской правде»)

«Как бы выглядел мир, если бы Союз был сохранен, история не знает сослагательного наклонения. Но я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее»

(2020 г., интервью The Times)

«Я ведь выступил 25 [декабря 1991 года] и прекратил свою деятельность на посту президента [СССР]. Меня никто не освобождал. Я так и являюсь президентом" (программа "Без дураков" на радиостанции "Эхо Москвы", 15 февраля 2011 года).

(2011 г., интервью Эхо Москвы (признанного иноагентом))

«Целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры над людьми... Именно для достижения этой цели я использовал свое положение в партии и стране... Когда Ельцин разрушил СССР, я покинул Кремль, и некоторые журналисты высказывали предположение, что я буду при этом плакать. Но я не плакал, ибо я покончил с коммунизмом в Европе»

(1999 г., семинар в Американском университете в Турции)

«Я получил ее (нобелевскую премию мира, - ред.) заслуженно - могу так сказать, потому что подтвердил это своей политикой, ответственностью перед страной, народом и перед миром» (2009 г., интервью "Радио Свобода» (признанной иноагентом))

"Я в данном случае с Иисусом Христом. Он был первый социалист у нас. Тут уже ничего не поделаешь».

(1997 г., интервью НТВ)

«ПУТИНУ ДОСТАЛОСЬ ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДСТВО»

«Считаю, что антиалкогольная кампания все-таки была ошибкой в том виде, как она проводилась. <...> Надо было проводить не кампанию, а планомерную долгосрочную борьбу с алкоголизмом. Вытрезвление общества нельзя проводить наскоком. На это нужны годы»

(2015 г., Интервью «Комсомольской правде»)

«Как действовал Ельцин? Со мной договаривался и подписывал, а за спиной тянул это. Ну, это, вообще говоря, подлость такая, я ему это простить не могу. Даже, вот, он мертвый и уже мне не хотелось бы говорить об этом, но это подлый человек оказался. И я его все время и выдвигал… Человек-ошибка моя. Еще подлость, наверное, от пьянства. Дурной он человек, вообще говоря. Господи, прости меня, и трудящиеся, простите меня.»

(2011 г., интервью Эхо Москвы (признанного иноагентом))

«Многие меня спрашивают: "Михаил Сергеевич, то, что происходит в стране, — это и есть перестройка? Этого вы хотели?". Нет! Замыслы были иные. Все надо было делать постепенно, эволюционно. И вдруг все оборвалось. Навязали совсем другое, причем со ставкой на развал страны, на шоковую терапию. А это уже другая реформа и другие творцы. За кашу, которую заварили в январе 92-го года, я ответственности не несу»

(1996 г., интервью ТК РИО)

«Когда Путин оказался в Кремле, он получил очень тяжелое наследство. Во всех сферах царил хаос. Экономика лежала в руинах, целые регионы хотели отколоться. Путин остановил этот процесс. И это останется. Даже если Путин больше бы ничего другого не сделал, это бы ему было зачтено. Да, иногда он прибегает к авторитарным методам. Я не раз высказывался по этому поводу. В частности, я был против того, чтобы Путин избирался на третий срок».

(2015 г., Интервью Der Spiegel)

«Я всегда выступал за свободное волеизъявление народа, а в Крыму большинство хотело воссоединения с Россией. Я сам поступил бы подобным образом, будучи на месте Владимира Путина в той ситуации. Я мог бы отказаться от решения в свое время лишь потому, что при мне еще существовал Советский Союз, и Крым был его частью»

(2016 г., интервью Sunday Times)

ЗАПАД НЕ ХОЧЕТ МИРА

Об отношениях с западом (2015 г., Интервью Der Spiegel)

«Иногда появляется чувство дежавю. Сегодня воздвигаются новые стены, усиливаются новые очаги напряженности, ситуация может эскалироваться. Уже все признаки холодной войны действительно есть. Этого нам только не хватало. Впрочем, заявления с обеих сторон и пропаганда заставляют меня опасаться худшего. Если в условиях такой подогретой атмосферы у кого-то сдадут нервы, следующие годы мы не переживем».

О Расширении НАТО на восток (2015 г., Интервью Der Spiegel)

«Расширение НАТО на восток разрушило европейскую систему безопасности. Предложения России, в частности, президента Дмитрия Медведева в 2010 году, сесть вместе и разработать новую архитектуру безопасности Западом были высокомерно проигнорированы. Результат этого мы видим сегодня.

РАИСА

Когда это случилось (Горбачев стал президентом, - ред.), она меня спросила: «А что мне делать, какова моя роль?» Я ответил, что мы будем вести себя так же, как и раньше. Но когда она вышла рядом со мной перед страной, боже мой, как это взбесило значительную часть нашего общества! Как многие возмущались: «Что он ее везде возит, что она разодевается?» А я, между прочим, очень любил, чтобы она, насколько позволяли наши доходы (а они были от нищенских до больших), хорошо одевалась, следила за собой. И она за всю нашу жизнь ни разу не появилась передо мной в неприбранном виде. Вообще в ней был какой-то природный аристократизм. Откуда? Трудно сказать. Мать - простая труженица. Отец работал на железной дороге. Тоже никакой не начальник. Но в ней это качество было заложено самим Господом Богом.

(2009 г., Интервью «Комсомольской правде»)

До 75 лет я чувствовал себя хорошо и летал по всему миру. Но все же смерть Раисы в 1999 году стала для меня тяжелым ударом. Весь мир борется со старением, но сделать ничего не может. В чем-то я чувствую себя старым, а в чем-то – еще молодым. Такой уж я человек. Такой у меня жизненный настрой.

(2015 г., Интервью Der Spiegel)

«Я не чувствую себя одиноким или забытым. Одинок только в одном отношении - что нет Раисы [Горбачевой]»

(2019 г., Интервью «Комсомольской правде»)

«История - дама капризная, и что там она нарисует, трудно сказать. Но я хочу упредить ее, сказать, что, в общем, Горбачев — хороший парень»

(2011 г., интервью "Коммерсант FM").

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