47-летний Леонардо Ди Каприо расстался с 25-летней моделью Камилой Морроне

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне расстались. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Леонардо Ди Капиро и модель Камила Морроне встречались более пяти лет. Мировые таблоиды вздыхали с облегчением: наконец-то самый завидный жених Голливуда нашел себе постоянную спутницу. Им предрекали скорую свадьбу, но, увы, этому не суждено было сбыться. Лео и Камилла расстались. Об этом заявил источник британского издания The Sun.

Инсайдеры сообщили, что в последнее время Ди Каприо с Морроне отдаляются друг от друга. Звезда «Выжившего» старше Камиллы на 22 года. Видимо, именно большая разница в возрасте в конечном итоге и развела их.

Камила и Лео встречались пять лет. Фото: соцсети.

Лео впервые познакомился с Камилой еще в 2008 году, когда ей было всего 12 лет. Их познакомил давний друг актера Аль Пачино, который много лет жил с матерью Камилы Лусилой Сола. Но по-настоящему встречаться Леонардо и Камила начали где-то в 2017 году после разрыва актера с моделью Ниной Агдал. До Камилы так долго место в сердце Лео занимали только две красавицы — бразильская модель Жизель Бундхен и израильская манекенщица Бар Рафаэли. С обеими Лео чуть было не пошел под венец.

Таблоиды предрекали им скорую свадьбу. Фото: соцсети.

Камила, экзотическая красавица с американо-аргентинскими корнями, родилась в Аргентине, но ее родители довольно быстро перебрались в США. Ее мать и отец были моделями и благодаря эффектной внешности не сидели без работы – родители девочки снимались в рекламе и в сериалах. Супруги развелись, а спустя год мать Камилы Люсия познакомилась с голливудской звездой Аль Пачино. Ей тогда было 30, актеру – 66, но любви, как известно, все возрасты покорны. Пара прожила вместе почти 10 лет, а затем рассталась.