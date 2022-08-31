"Человек, изменивший историю ХХ века": как в мире отреагировали на смерть Михаила Горбачева

В мире отреагировали на смерть Михаила Горбачева. Фото: Александр Чумичев/ТАСС

На смерть бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева продолжают поступать слова соболезнований со всего мира.

Своими оценками советского политика, а также воспоминаниями уже поделились многие действующие и отставные мировые лидеры.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш сообщил, что «глубоко опечален известием о кончине Горбачева». Он назвал его «единственным в своем роде государственным деятелем, изменившим ход истории, сделавшим больше, чем кто-либо другой для мирного окончания холодной войны».

Президент США Джо Байден назвал Горбачева «человеком замечательного видения» и вспомнил, что в 2009 году встречался с ним в Белом доме, где они «долго говорили о текущей работе США и России по сокращению ядерных арсеналов».

В Великобритании практически одновременно свои заявления сделали премьер-министр Борис Джонсон и глава МИД королевства Лиз Трасс. Джонсон отметил, что «всегда восхищался мужеством и честностью Горбачева». Трасс назвала его «выдающимся государственным деятелем, внесшим значительный вклад в глобальную безопасность и стабильность».

Президент Франции Эммануэль Макрон, выразив свои соболезнования, сказал, что приверженность Горбачева миру «изменила нашу общую историю».

В своем Твиттер-аккаунте экс-госсекретарь США Кондолиза Райс написала, что Горбачев «прожил выдающуюся жизнь, потому что без него и его смелости холодную войну не удалось бы завершить мирным путем».

Еще один американский госсекретарь, бывший советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер уверен, что Горбачева запомнят как человека, начавшего исторические изменения.

«Советский лидер сыграл ключевую роль в завершении холодной войны и разрушении железного занавеса», - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Чемпионом демократии запомнит Горбачева бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони. «Это человек – изменивший историю ХХ века», - написал он в соцсетях.

Свои другом назвал президента СССР киноактер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер. «Все мы можем извлечь уроки из его фантастической жизни», - уверен «железный Арни».

А бывший помощник министра финансов США Пол Робертс не удержался от того, чтобы не припомнить Горбачеву его промахи: «Ошибкой было его непонимание Вашингтона. Американский президент может заключить соглашение, от которого откажется потом его преемник… Коррумпированный режим Клинтона смог заявить, что соглашений о нераспространении НАТО к границам России никогда не существовало». Таким образом, Робертс выразил уверенность в том, что в деятельности советского политика были и серьезные ошибки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умер Михаил Горбачев, первый и последний президент СССР

Одни скажут: он принес нам свободу. Другие — он забрал нашу страну. Умер Михаил Горбачев — один из самых противоречивых политиков в истории России (подробности)

Как ушел из жизни Михаил Горбачев: Его телефон замолчал за три месяца до смерти

Михаил Горбачёв скончался во вторник, 30 августа, около 22 часов по московскому времени.

Последние примерно два с половиной года он постоянно находился в ЦКБ, в отдельном блоке. Под охраной (подробности)

Михаил Горбачев: В той России, в которой я жил, яйца были всегда, во всех смыслах

Фрагменты интервью разных лет экс-президента СССР политическому обозревателю KP.RU Александру Гамову (подробности)

Что говорил Горбачев об Украине и войне на Донбассе: «От России нельзя отрывать Крым»

«Русская весна» и конфликт на Украине были одними из самых частых вопросов в интервью с первым и единственным президентом СССР (подробности)

Как Михаил Горбачев в последний момент пытался спасти СССР и себя при власти

Накануне Беловежья, президент СССР Михаил Горбачев подговаривал маршала Шапошникова на военный переворот. О том, как это было вспоминает обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец (подробности)