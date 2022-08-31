Треть Пакистана покрыта водой из-за наводнения катастрофических масштабов

По оценкам ученых, наводнения в Пакистане стали крупнейшими едва ли не за всю историю страны Фото: REUTERS

В Пакистане непрекращающиеся ливни привели к масштабным наводнениям – почти треть страны скрылась под водой. Власти говорят о более чем 1100 погибших и миллионах пострадавших.

Вода смыла дороги, дома, посевы, а количество оставшихся без крова над головой жителей страны с трудом поддается пониманию – по заявлению официального Исламабада, от наводнений пострадали свыше 33 миллионов пакистанцев. Если учесть, что в стране зарегистрировано немногим более 200 миллионов человек, то это каждый седьмой житель.

– Это все один большой океан, здесь просто нет суши, чтобы откачивать воду, – сказала министр климата Пакистана Шерри Рехман.

Она считает, что под водой оказалось не менее трети всей страны и называет происходящее «катастрофой невообразимых масштабов».

По оценкам ученых, наводнения в Пакистане стали крупнейшими едва ли не за всю историю страны.

– Около трети погибших – дети, – рассказал в беседе с журналистами глава МИД Пакистана Билавал Бхутто-Зардари.

По оценкам чиновников, страна лишилась половины урожая хлопка, миллионов домов и объектов инфраструктуры, а на восстановление разрушенного потребуется не менее пяти лет.

Впрочем, говорить о количестве жертв и подсчитывать убытки пока явно преждевременно – стихийное бедствие продолжается.

В ООН призвали оказать Пакистану всю возможную поддержку и собрать $160 миллионов, чтобы смягчить практически неизбежную гуманитарную катастрофу. Китай, Катар и Турция уже начали оказывать Пакистану посильную помощь.