В этом году Байден празднует юбилей – 20 ноября политику исполнится 80 лет Фото: REUTERS

Интрига с участием нынешнего главы Белого дома Джо Байдена в следующей президентской гонке наконец закончилась – на сайте американского избиркома опубликована заявка на участие в выборах, поданная движением Biden for President.

Кандидатами значатся Джо Байден и Камала Харрис.

Таким образом, президент, которого большая часть избирателей США считает наихудшим за последние десятилетия, решил продолжить свою работу.

Теперь Сонный Джо имеет все шансы побить собственный рекорд – он так был самым старым американским президентом, а за прошедшее между выборами время он явно не помолодел. В этом году Байден празднует юбилей – 20 ноября политику исполнится 80 лет.

В свою очередь главный оппонент Байдена, бывший президент США Дональд Трамп вновь требует признать выборы 2020 года незаконными. По его мнению, высказанному в соцсети Truth, победа была у него украдена, и в немалой степени этому способствовало то, что американские спецслужбы объявили «российским фейком» историю с ноутбуком сына Джо Байдена Хантера.

Эту информацию косвенно подтвердил и глава корпорации Meta* Марк Цукерберг, рассказавший, что в свое время в ФБР ему порекомендовали уделить в своих соцсетях поменьше внимания злополучному ноутбуку и побольше «российскому следу» в этой истории.

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