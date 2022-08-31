Меган Маркл рассказала, как британский принц Гарри лишился отца

Меган Маркл и принц Гарри Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, рассказала, что ее муж, принц Гарри «потерял отца» после того, как отказался исполнять обязанности старшего члена королевской семьи и сбежал в США.

– Гарри сказал мне: «Я лишился папы из-за всего этого». У них, должно быть, все не так, как у меня, но он решил именно так, – поделилась Маркл с журналистами, рассказывая о непростых взаимоотношениях в британской королевской семье.

Когда же Маркл спросили о возможности устранить разногласия в семье, она пустилась в долгие и путанные рассуждения о прощении.

– Я думаю, что прощение действительно важно. Чтобы не простить, требуется гораздо больше энергии. Но чтобы простить, нужно приложить немало усилий. Я действительно приложила активные усилия, особенно зная, что я могу сказать все, что угодно, – заявила герцогиня. При этом довольно сложно сказать, поняла ли она хотя бы половину из того, что сказала.

В то же время люди, близкие к британским венценосным особам, утверждают, что герцогиня Сассекская с одной стороны хочет вновь привлечь к себе внимание с помощью неоднозначных заявлений, а с другой – дает понять, что очень не хотела бы разрыва мужа с отцом, который имеет все шансы совсем скоро стать королем Великобритании.

– Я что-то не припомню, чтобы Гарри порвал с отцом. Чарльз дал Гарри и Меган миллионы, когда они уехали из Великобритании. Сейчас семья находится в Балморале, и я уверен, что они в ужасе от этого интервью, – приводит слова инсайдера издание Page Six.