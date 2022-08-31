Появился новичок: В тройке самых богатых людей мира произошли изменения

Только в этом году состояние Адани выросло на $60 миллиардов Фото: EAST NEWS

Согласно данным агентства Bloomberg, основатель Adani Group Гаутам Адани вырвался в тройку мировых толстосумов. На данный момент по богатству он уступает лишь Илону Маску и Джеффу Безосу.

По мнению аналитиков, быстрое увеличение состояния Адани связано с небывалым ростом цен на ресурсы, спровоцированным различными политическими событиями. На этом фоне доходы Adani Group, занимающейся портовыми операциями, продажей ископаемых, инфраструктурными проектами, производством энергии и прочим, значительно возросли.

Только в этом году состояние Адани выросло на $60 миллиардов и на данный момент составляет $137,4 миллиарда.

Bloomberg утверждает, что у бесспорного фаворита гонки богачей, основателя SpaceX и Tesla Илона Маска – $251,4 миллиарда. Таким образом Гаутам Адани ему пока не конкурент. А вот основателя Amazon Джеффа Безоса с его $153,4 миллиарда индиец вполне может не только догнать, но и подвинуть.

На пьедестал самых богатых людей мира Гаутам Адани взошел после того, как его компания совместно с израильским «Гадотом» победила в конкурсе по продаже средиземноморского Хайфского морского порта. Теперь Адани стал первым азиатским предпринимателем, добравшимся до третьей строчки мирового рейтинга.