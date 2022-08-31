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31 августа 2022 5:18

Месть Чарльза, заговор MI-6 и инсценировка: 5 конспирологических теорий версий гибели принцессы Дианы

25 лет назад произошла одна из самых загадочных автокатастроф века
Мария БЕРК
Спустя четверть века гибель Дианы продолжает будоражить мысли людей

Спустя четверть века гибель Дианы продолжает будоражить мысли людей

Фото: REUTERS

- Боже мой, боже мой, - тихо шепчет принцесса Диана. Ее голоса почти не слышно, слова только угадываются. - Оставьте меня в покое.

За несколько минут до этого, в 00:25 черный Мерседес на полном ходу врезается в 13-ю бетонную колонну в тоннеле Альма недалеко от Триумфальной арки в Париже. В машине четверо: на заднем сидении - леди Ди и ее возлюбленный, египетский наследник-миллиардер, кинопродюсер Доди Аль-Файед, спереди - телохранитель Тревор Рис-Джонс, а за рулем - водитель Анри Поль.

Первыми на месте трагедии оказываются фотографы-папарацци. К этому моменту водитель и Доди Аль-Файед мертвы. Телохранитель и принцесса Диана живы. Молодой спасатель Ксавье Гурмелон, первым оказавшим помощь Диане, будет вспоминать, что был уверен, что леди Ди выживет.

- У нее было слегка повреждено правое плечо, больше ничего особенного. Даже крови не было, - рассказал он таблоиду The Sun в 2017 году.

Узнав о случившемся, у Дианы происходит сердечный приступ. Гурмелон делает ей непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Скорая помощь забирает принцессу в больницу только в 1:30. В дороге ее состояние ухудшается, в госпиталь Диану привезут только в 2:06. Врачи будут бороться за ее жизнь более двух часов, но обширное внутреннее кровоизлияние, которое будет давить на сердце и правое легкое, и разрыв вены в легком, которое обнаружат слишком поздно, унесут жизнь всемирной любимицы.

25 ЛЕТ — ЧТО НОВОГО?

Спустя четверть века эта гибель продолжает будоражить мысли людей. Многие не верят в несчастный случай. За 25 лет было проведено два расследования - французской полицией в 1999 году и английской - в 2008-м. Заключения были схожи: авария произошла по вине водителя (в его крови нашли алкоголь, опасное вождение), из-за неисправности ремней безопасности (на заднем сидении они не работали), а также преследования репортеров, что заставило Анри Поля превысить скорость.

По словам бывшего комиссара Скотланд-Ярда лорда Джона Стивенса, который два года руководил расследованием смерти леди Ди, следователи изучили 104 версии трагедии, в том числе самые немыслимые. «КП» разбиралась в конспирологических теориях, окутавших принцессу Диану.

Первыми на месте трагедии оказываются фотографы-папарацци

Первыми на месте трагедии оказываются фотографы-папарацци

Фото: REUTERS

ВЕРСИЯ №1: КОРОЛЕВСКАЯ СЕМЬЯ

«Мой муж замышляет мое убийство», - гласила записка, якобы полученной от леди Ди ее дворецким Полом Барреллом в 1993 году. Баррелл настаивал, что Диана подозревала, что принц Чарльз подстроит несчастный случай с ее авто из-за того, что не мог снова жениться, а смерть супруги давала ему «зеленый свет» на это.

Таинственная записка всплыла на свет спустя 10 лет, в 2003-м, и спровоцировала создание в Британии следственной группы, изучившей все консирологические теории.

- Принц Уэльский отрицал свою причастность к гибели. А когда речь зашла об этой записке, он ничего не мог понять. Он был ошеломлен так же, как и все остальные, - признался лорд Стивенс, проводивший допрос Чарльза и других членов королевской семьи.

О том, что за смертью Дианы может стоять королевская семья, заговорили сразу после аварии в Париже. На руку сторонникам этой теории сыграла пауза, которую взяли Виндзоры. После гибели леди Ди Елизавета II несколько дней хранила молчание, а вся семья оставалась в уединении в шотландской резиденции Балморал. Потом королева призналась, что хотела уберечь семью и Уильяма и Гарри от назойливых папарацци.

Тогда заговорили, что смерть Дианы была выгодна Букингемскому дворцу, мол, принцесса опозорила корону и лично Чарльза в скандальном интервью BBC, рассказав о его романе на стороне. Поэтому еще один «плевок» в виде романа с мусульманином Виндзоры простить бунтарке не смогли.

В пользу этой версии звучали заявления, что Диана и Доди планировали объявить о помолвке 1 сентября, а также, что принцесса была беременна от возлюбленного. Но медэкспертиза показала, что леди Ди точно не ждала ребенка. Что до помолвки, то и тут несостыковка - к тому моменту Диана и Доди были знакомы около двух месяцев, а вместе провели не более 23 дней. Да и камеры у ювелирного магазина зафиксировали, как Доди выходит из бутика с каталогом, а не коробочкой с кольцом.

Многие не верят в несчастный случай

Многие не верят в несчастный случай

Фото: REUTERS

ВЕРСИЯ №2: ШОФЕР

Первые заголовки прессы недвусмысленно указывали на истинного убийцу: «Пьяный как свинья». Речь о водителе Анри Поле. В его крови медэксперты действительно обнаружат превышающую допустимую дозу алкоголя.

Следствие установит, что Анри попросят сесть за руль уже после окончания рабочего дня. Его в качестве водителя предложил паре отель Ritz, где ужинали Диана и Доди. При этом никаких доказательств, указывающих, что водитель был вусмерть пьян, нет. Камеры зафиксировали, как он с первого раза припарковал у отеля свой авто, перемещался вместе с парой до Мерседеса, есть показания свидетелей, с кем он общался, что Анри Поль был адекватен. Да и вряд ли Диана и Доди сели бы к водителю, от которого несло алкоголем.

Тем не менее, следствие посчитало, что именно небрежное вождение Поля привело к гибели принцессы. Впоследствии у конспирологов закрались сомнения: они посчитали, что Поль действительно мог быть трезв в ту ночь и на убийство Дианы и Доди пошел осознанно. Почему? Да потому что он агент MI6, а британская спецслужба давно мечтала убрать непокорную принцессу. Но что-то пошло не так, поэтому Поль погиб, а MI6 выдумала историю с алкоголем.

25 лет назад произошла одна из самых загадочных автокатастроф века

25 лет назад произошла одна из самых загадочных автокатастроф века

Фото: REUTERS

ВЕРСИЯ №3: СПЕЦСЛУЖБЫ

Версия о заговоре спецслужб - одна из самых популярных у конспирологов. При этом неважно, о каких спецагентах идет речь - английских или американских. Здесь кроется много вопросов, например, почему ни одна из 14 камер, установленных в туннеле Альма, в момент аварии не работала? Объяснение позднее нашлось, мол, эти камеры в ведении общества городского транспорта, а после 11 вечера они работают, но запись не ведут.

Почему были не исправны ремни безопасности на заднем сидении? Приближенные к принцессе отмечали, что она всегда пристегивалась, даже будучи на пассажирском сидении. Более того, Ritz в последний момент предоставил паре Мерседес, заявив, что у автомобиля, на котором они перемещались до этого по Парижу, обнаружилась поломка. Совпадение?

Откуда взялся таинственный белый Fiat Uno, который подрезал Мерседес? И кто ослепил водителя яркой вспышкой света, из-за чего тот потерял управление и врезался в столб? Эти два факта были доказаны следствием и подтверждены свидетелями, а впоследствии эксперты назвали такой метод воздействия на водителя излюбленным у спецслужб. К слову, владельца Fiat и сам авто так и не нашли. Позднее заподозрили, что за рулем машины мог оказаться французский фотограф Джеймс Андонсон, у которого был такой автомобиль. Но Андонсон свою причастность отрицал, на тот вечер у него имелось алиби. В мае 2000 года тело фотографа нашли в сгоревшей машине, брошенной в лесу. Следствие посчитало, что это было самоубийство (несмотря на странный способ его исполнения), но сторонники теории заговоров посчитали, что так спецслужбы разобрались с человеком, который слишком много знал.

Самой сказочной и неправдоподобной кажется версия, что принцесса Диана собственноручно инсценировала свою гибель

Самой сказочной и неправдоподобной кажется версия, что принцесса Диана собственноручно инсценировала свою гибель

Фото: REUTERS

ВЕРСИЯ №4: ОХОТИЛИСЬ НА ДОДИ

- Это не несчастный случай. Все было подстроено, и это убийство, - заявил отец Доди миллиардер Мохаммед Аль-Файед. В течение 15 лет он не отказывался от своих слов, настаивая, что основной целью могла быть не Диана, а именно его сын. По его словам, в заговоре участвовали члены королевской семьи - принц Филипп, принц Чарльз, сестра Дианы Сара Маккоркодейл и другие, не желавшие видеть в качестве «отчима» будущего короля Британии египтянина.

Полиция хоть и брала во внимание личность отца и сына Аль-Файедов, но так и не делала ставку на сведение счетов конкурентов Мохаммеда через убийство сына. А такая версия тоже имеет место быть, поскольку за несколько лет до трагедии Мохаммед Аль-Файед обзавелся целым легионом врагов. Всеми правдами и неправдами он получил в собственность крупный универмаг Harrods в Лондоне. В то же время его обвинили в нелегальном финансировании консервативной партии, плюс ко всему он стал фигурантом нескольких уголовных дел - его подозревали в мошенничестве и хищениях.

ВЕРСИЯ №5: ИНСЦЕНИРОВКА

Самой сказочной и неправдоподобной кажется версия, что принцесса Диана собственноручно инсценировала свою гибель. После страшной аварии она изменила личность и начала новую жизнь вместе с Доди Аль-Файедом в стороне от всеобщего внимания.

Сторонники этой теории приводят аргумент, что тело леди Ди публике так и не показали, ее хоронили в закрытом гробу. Более того, все признания принцессы о подготовке ее убийства, например, принцем Чарльзом - ничто иное, как попытка подготовить окружение к своему «исчезновению».

Многим, кто восхищался самоотверженностью леди Ди, ее искренностью и добротой, хотелось бы верить, что где-то далеко в океане есть остров, на котором уже 25 лет живет принцесса Диана, радующаяся, что однажды выбрала не всеобщее внимание под вспышки камер, а тихую жизнь.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙПринцесса Диана: досье KP.RU