С переходом на российские программы в школах не хватает учителей «Русского языка» и «Литературы»

На освобожденных от украинских националистов территориях Харьковской области военнослужащие Западного военного округа доставили гуманитарным конвоем учебники и школьные принадлежности для учеников и приступили к обеспечению охраны школ.

«Литература. 6 класс», «История России». Это только первая партия. Учебники по всем предметам для любого класса. Вот «Русский язык» как знак перемен в школьной программе. Педагоги проходят в России курсы переподготовки. Пока учителей не хватает», - комментируют кадры в Минобороны России.

С переходом на российские программы в школах не хватает учителей «Русского языка» и «Литературы».

«Ищем упорно. Ну а все остальные проблемы мы решим. У нас в некоторых школах не читался русский язык, в некоторых читался чуть-чуть, то сейчас «Русскому языку», конечно, уделяется очень большое внимание. Очень много часов «Русского языка»…», - рассказала журналистам директор школы Елена Битюцкая.

Уроки украинского языка и литературы решили оставить. Они останутся обязательными в школьной программе.

Сотрудники военной полиции взяли все учебные заведения под усиленную охрану. Дежурят в коридорах. Патрулируют периметр зданий.

«Учебные заведения освобождённых территорий Харьковской области готовы к новому дню знаний», - прокомментировали в военном ведомстве.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Накануне Дня знаний министр обороны России Сергей Шойгу, напутствуя суворовцев, нахимовцев, кадетов, воспитанниц, курсантов и слушателей, заявил, что «в соответствии с решением Президента России с этого учебного года каждая неделя будет начинаться с церемонии поднятия Государственного флага и исполнения гимна России».

Напомним, 20 апреля президент России Владимир Путин поддержал идею поднятия флага и исполнения гимна в школах. После министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября 2022 года в начале учебной недели в каждой школе будет исполняться гимн и подниматься государственный флаг.

В первый день осени к занятиям в образовательных учреждениях Минобороны России приступают свыше 2 500 слушателей, более 61 000 курсантов, в том числе 900 девушек, почти 7 000 иностранных военнослужащих из 69 государств мира и около 16 000 воспитанников довузовских образовательных организаций. Все они будут петь гимн Российской Федерации.