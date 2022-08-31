После провала контрнаступления на Херсон Киев ужесточает цензуру

А теперь совершенно без разницы, как будут развиваться события. Украинская пропаганда давно уже переплюнула геббельсовскую Фото: REUTERS

Режим Зеленского сажает Украину в глухую информационную блокаду. Без всяких исключений. Сразу два решения власти Незалежной свидетельствуют о том, что если раньше было два мнения – команды Зеленского и "неправильное", то отныне и до конца этого режима (или этого государства) останется только одно. Сами понимаете, чье именно.

Министерство обороны Украины ввело жесточайшую цензуру, журналистам запретили иметь свое мнение, писать о ходе боевых действий, используя какие-либо источники, кроме официальных и т.д.

Если свести к нескольким пунктам новые "рекомендации" Миноболроны Украины, то журналистам нельзя:

- допускать альтернативную трактовку ситуации на фронте,

- давать собственные прогнозы и иметь собственное мнение,

- сообщать о ходе боевых действий и их результатах, кроме как от официальных представителей ВСУ,

- давать какие-либо оценки действиям ВСУ и других вооруженных формирований Украины и, тем более, даже упоминать какие-то слухи.

Просто широчайшее поле для деятельности и буйной фантазии всякого рода "укропатриотов" и спикеров вроде все того Алексея "Люси" Арестовича, ежедневно кошмарящего население невиданными "перемогами" украинской армии и "укладывающих российских военных штабелями".

Сам Алексей давеча похвастался, что получил воинское звание полковника ВСУ. Неважно, соврал или нет. Потому что с такими исходными условиями "работы" ему и до генерала остался какой-нибудь маленький шажок. Он, кстати, совершенно откровенно рассказал, как рождаются его шедевры о "перемогах" ВСУ.

- Там были 6 убитых и 12 раненых (российских военных – прим. авт.). Ну я взял и скромненько пририсовал один нолик, - рассказал он рецепт невиданных побед украинской армии над "клятыми москалями".

Что получилось? Правильно 60 убитых и 120 раненых. Вот так и Минобороны Украины сообщает о потерях российских военных, а у цифр своих потерь эти нолики убирает. Сколько надо. И это ведь Арестович еще "поскромничал": мог ведь и два нолика прибавить вместо одного, а то и целых три. Можно нести любую чушь, если ее одобрят в Офисе президента Украины или командование ВСУ. Все равно перепроверить ее будет просто невозможно. Особенно, теперь.

Потому что Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины получил исключительное право приостанавливать (закрывать) деятельность работу любого СМИ, в том числен, и в интернете, по любому поводу и без объяснения причин, не говоря уже о решении суда, которое до недавних пор было обязательным.

При этом, когда его начинает припекать прямыми вопросами, Арестович юлит и уходит в какую-то муть.

- Я предлагаю посмотреть, что будет дальше. Пока скажу так: ВСУ перешли в маленькое симпатичное (по крайней мере, так оно сейчас выглядит) наступление, прорвали на нескольких участках линию фронта, развивают наступление в глубину, прервали или почти прервали снабжение через мосты и паромные переправы, - начал он юлить на вопрос о контрнаступлении и предложил подождать. - Две-три недели... Может быть три-четыре недели, может быть одна. Могу сказать одно: события начались, как мне кажется. Они будут с каждым днем все более веселыми, содержательными и интересными.

А теперь совершенно без разницы, как будут развиваться события. Украинская пропаганда давно уже переплюнула геббельсовскую. Это те до последнего говорили, что Советы будут отброшены от Берлина к Москве. А эти будут утверждать про парад перемоги на Красной площади в Москве, даже когда российские танки будут стоять на Крещатике.

Золотые времена.