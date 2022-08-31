Узбекистан на пути обновления и прогресса

Эта реформа полностью меняет представление о правах и свободах граждан Узбекистана, что, разумеется, не может не принести фундаментальных изменений в жизни узбекского общества. И российского тоже, поскольку Россия связана с Узбекистаном множеством связей.

Можно часто встретить утверждение, что будто бы цель и задача конституционной реформы в Узбекистане состоит в том, чтобы обеспечить президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву возможность выдвижения на президентских выборах. Это утверждение правдиво лишь отчасти. Действительно, по сложившейся практике, при изменениях в Конституции действующий президент получает право избираться по правилам новой Конституции наравне с другими гражданами страны. Это справедливо, поскольку лишение действующего президента такого права означало бы ущемление его гражданских прав и грубое попрание новой Конституции. Но в целом упомянутое утверждение неверно. Проект новой Конституции Узбекистана кардинально отличается от действующей Конституции от 8 декабря 1992 года.

Конституция была без высшей силы и прямого действия

В капле воды отражается море. В одной статье проекта новой Конституции Узбекистана отражается вся глубина изменений конституционного строя республики. В проекте Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан», в частности, говорится: «...в статье 15: дополнить частью второй следующего содержания: «Конституция Республики Узбекистан имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Республики Узбекистан».

Как та же статья 15 сформулирована в действующей Конституции Узбекистана 1992 года? Вот так: «В Республике Узбекистан признается безусловное верховенство Конституции и законов Республики Узбекистан. Государство, его органы, должностные лица, общественные объединения, граждане действуют в соответствии с Конституцией и законами».

Вот в этом фундаментальная разница. Оказывается, что действующая Конституция Узбекистана не имеет ни высшей юридической силы, ни прямого действия. Конечно, в статье 16 Конституции Узбекистана говорится: «Ни один закон или иной нормативно-правовой акт не может противоречить нормам и принципам Конституции». Для России это выглядит странно и непривычно, поскольку в нашей Конституции России, в статье 15 говорится и о высшей юридической силе, и о прямом действии, и о том, что законы не должны противоречить Конституции, не должны противоречить именно буквально, а не неким расплывчатым нормам и принципам; а также, наконец, и об обязанности всех Конституцию соблюдать. Российское конституционного право с этого и начинается: Конституция — закон прямого действия и высшей силы. Эта норма, постепенно и шаг за шагом, привела к существенному улучшению соблюдения прав граждан.

В Узбекистане же выходило так, что любой закон имел ту же силу, что и Конституция. При таком положении Основной Закон республики неизбежно вырождался в чистую декларацию, прикрывающую удивительное бесправие граждан республики, установленное различными законами, как-то и когда-то принятыми. Основной Закон в республике не выступал в качестве всеобщего эталона законности, прав и свобод; и не мог выступать, потому что в нем не было такого положения. Устранение этого фундаментального недостатка конституционного строя и стало одной из наиболее веских причин для конституционной реформы.

Примеры попрания прав граждан

Удивительное бесправие граждан Узбекистана — это вовсе не преувеличение. 20 июня 2022 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с членами конституционной комиссии по реформе Основного Закона привел некоторые примеры того, как грубо попирались права и свободы граждан республики.

Например, при задержании лица органами правопорядка не разъясняются права и причины задержания. Таким образом, создаются условия для произвола в отношении задержанного лица. Президент предложил это исправить, и в проекте изменений в статью 25 Конституции Узбекистана указано, что срок задержания до решения суда ограничивается 48 часами, при задержании должны быть на понятном языке разъяснены права и причины задержания. Также статья была дополнена в проекте изменений принципиальным положением: «Каждый человек имеет право на свободное развитие своей личности, совершать все то, что не запрещено законом и не нарушает права и свободы других лиц. Ни на кого без его согласия не может быть возложена обязанность, не установленная законом». Это положение закрывает все лазейки для произвола в отношении граждан Узбекистана.

Далее, президент упомянул о практике, что граждан в силу осуждения близких родственников не брали на работу и не назначали на высокие должности. Мирзиёев открыто назвал это несправедливостью. Статья 26 в проекте изменений была дополнена положением, что судимость не должна быть основанием для ограничения прав его родственников.

Или вот еще пример. В Узбекистане существовала прописка и были контрольные посты на дорогах при въезде в Ташкент, на которых проверялись документы. А еще говорят, что московская прописка в советские времена была суровой и жесткой! Прописка и контрольные посты в Узбекистане уже упразднены, но, во избежание повторения чего-то подобного, Мирзиёев предложил закрепить нерушимое право граждан на свободу передвижения и выбора места жительства изменениями в статью 28 Конституции Узбекистана. Та же статья действующей Конституции Узбекистана не содержала положения о праве выбора места пребывания и жительства.

Наконец, в ряду примеров попрания прав граждан президент Узбекистана назвал снос жилья без компенсации. Районные, городские, областные хокимияты, Совет Министров Каракалпакстана и Кабинет Министров Узбекистана имели право изъять земельный участок и снести жилое строение, а жильцы обязаны были его покинуть. Расплывчато сформулированный закон открывал широкую дорогу для произвола, и сносом занимались кто угодно, вплоть до гаражных управлений. В 2018 году был подписан новый закон, который устанавливал порядок сноса, но он проблему разрешил далеко не полностью. В 2020 году в Узбекистане было выявлено 80 случаев незаконных решений о сносе, а также было установлено, что не было выплачено 55% компенсаций за снос, установленных в 2019 году, на сумму в 443 млрд сумов.

Можно себе представить, каково было жить в государстве, в котором любой гражданин мог в одночасье лишиться жилья и быть выброшенным почти в буквальном смысле на улицу. Удивительное бесправие — как это еще назвать?

Президент Узбекистана поставил вопрос ребром: в Конституции Узбекистана должно быть установлено неотъемлемое право на жилье и на имущество; никто не может быть лишен имущества без решения суда, и должна быть выплачена компенсация еще до сноса. Это положение было внесено в проект поправок в виде отдельной статьи 53-1.

Здесь нужно отметить, что в своем выступлении перед членами конституционной комиссии президент затронул только самые вопиющие примеры грубого попрания прав граждан. Но и этого достаточно, чтобы согласиться с основным посылом речи президента — так дальше жить нельзя; с такими нравами Узбекистан не имеет шансов стать современным и развитым государством.

Чтоб не было возврата к старому

Инициатором конституционной реформы выступил, конечно, народ Узбекистана. Это далеко не просто слова. Граждане буквально заваливали государственные органы обращениями с просьбами решить ту или иную волнующую их проблему. Президент Узбекистана в своей речи 20 июня 2022 года упомянул, что только к встрече с медицинскими работниками республики, которая состоялась в марте 2022 года, поступило более 25 тысяч обращений. Или вот, в указе президента Узбекистана от 17 января 2019 года упомянуто, что в 2017–2018 годах в Народные приемные на имя президента поступило более 2,5 млн обращений. Также республиканские рабочие группы в ходе работы с населением выявили 1,1 млн различных проблем. Если суммировать все обращения во все органы власти, то счет, вероятно, пойдет на десятки миллионов. Таким образом, народная инициатива была более чем ощутимой. В обсуждении проекта поправок в Конституцию было подано 48 492 предложения, что тоже говорит о широкой народной инициативе.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил идейным вдохновителем конституционной реформы в том смысле, что он, основываясь на анализе миллионов обращений граждан, пришел к выводу, что проблемы проистекают из изъянов конституционного строя Узбекистана, организовал обсуждение и проработку этого вопроса, сформулировал основные принципы реформы Основного Закона, среди них главный: «Узбекистан — правовое государство». Это более эффективно. Чем вручную латать тысячи и тысячи законов, лучше внести поправки в Конституцию, наделив ее высшей юридической силой и прямым действием.

Удивительное бесправие граждан Узбекистана, конечно, не изживается в один момент. Для этого многое было сделано с декабря 2016 года, когда Шавкат Мирзиёев стал президентом республики. Новая Конституция Узбекистана является в этом отношении важным переломным моментом. Однако потребуется некоторое время, примерно лет десять, прежде чем новая Конституция станет привычной и ей реально начнут руководствоваться все граждане, в том числе и чиновники. Все же она весьма радикально меняет правовое устройство республики. Целесообразно, чтобы в этот период усвоения обществом новой Конституции государственный руль был в руках идейного вдохновителя реформы Основного Закона, то есть Мирзиёева. Это чтобы реформа стала необратимой, чтобы не было возврата к прежнему бесправию, чтобы все попытки каким-либо образом исказить или извратить положения новой Конституции решительно пресекались. При необходимости его полномочия можно даже в порядке исключения продлить однократным конституционным законом.

Для России правовой Узбекистан, безусловно, выгоден. Во-первых, потому, что только правовое государство может стать развитым и процветающим; об этом говорит пример самой России. Во-вторых, потому, что правовые достижения Узбекистана, несомненно, окажут благотворное влияние на соседей, не исключая и многострадального Афганистана. Россия всегда поддерживала и будет поддерживать мир и процветание в Центральной Азии, и все меры, которые к этому ведут, в том числе и реформу Конституции Узбекистана.