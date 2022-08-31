На Кристину Асмус завели дело о фейках из-за поста в соцсетях

Кристина Асмус оказалась не в курсе заведенного на нее дела о дискредитации российской армии Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кристина Асмус скоро окажется на скамье подсудимых: на актрису совершенно внезапно завели дело о дискредитации Российских вооруженных сил. Статья, впрочем, не уголовная: по административному кодексу РФ актрисе грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

- Дело на Кристину Асмус заведено из-за публикации, размещенной в социальной сети. Какой именно - сказать не можем, - пояснили сайту kp.ru в Тверском районном суде столицы. - Нет, доноса на артистку не было. Правоохранительные органы обнаружили публикацию, когда проводили обычный мониторинг.

Между тем, ни Кристина, ни ее помощники не в курсе этой истории. Так, агент актрисы Мария Нисанова отправила kp.ru за подробностями в суд. А другой агент Валерия Уварова призналась, что для нее эти новости - неприятный сюрприз.

- Я буквально 5 минут назад услышала об этом от ваших коллег, - ответила Уварова. - И я совершенно не знаю, с чем это связано. Думаю, и Кристина тоже не знала до этого момента. Но я бы не исключала, что это какой-то фейк.

Между тем, судебное заседание назначено на 6 сентября. Ранее по той же статье суд оштрафовал лидера "ДДТ" Юрия Шевчука. За высказывание на концерте в Уфе музыканту пришлось заплатить 50 тысяч рублей. Сама Кристина Асмус об обвинениях в свой адрес пока молчит.