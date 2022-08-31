Ху из Катерина Капица: девушка громко заявила о себе в российских шоссейно-кольцевых гонках

Первая в России гонка на выносливость 24 часа “Moscow Classic Grand-Prix 24” (2021). Фото из личного архива Екатерины Капицы

Как заявить о себе в автоспорте? Тем более девушке… В июле на втором этапе Чемпионата Московской области по автомобильно-кольцевым гонкам произошло уникальное событие. В дисциплине «Спортпротопип CN», где выступают автомобили Legends-600 (шустрые такие, с открытыми колесами, будто иллюстрирующие британские фильмы столетней давности), в первом же заезде Катерина Капица заняла третье место. Спортсменку, которой на тот момент не исполнилось и 18 лет (это случилось на прошлой неделе), поддерживает Промсвязьбанк.

БЕЗ ПРАВ, НО С ЛИЦЕНЗИЕЙ

Профессиональный кузовной автоспорт о Катерине узнал в 2021 году. На трассе Moscow Raceway в Волоколамске прошла первая в истории российского автоспорта суточная гонка MCGP / Classic 24. Гонка на выносливость. Аналог легендарной «24 часа Ле-Мана», которая проходит во Франции с 1923 года.

В Подмосковье соревнование прошло на классических автомобилях: «Жигулях», «Москвичах», «Волгах»… Корреспондент «Первого канала» сообщил, что самому юному участнику соревнования – Кате – всего 16 лет. У нее даже водительских прав нет. Лицензию на заезд она получала в Федерации автоспорта России.

Первая тренировка в прокатном картинге (2018). Фото из личного архива Екатерины Капицы

«Мама, конечно, поначалу была против (участия в гонке – «КП»), но под моим напором не устояла, и все-таки дала добро», — призналась телевизионщикам юная гонщица.

«Всего за три дня до этого я научилась ездить на «механике», - мало кто об этом знал. У нас был женский экипаж. Вшестером меняли друг друга за рулем. Ехали на Москвиче-412, - вспоминает Катерина. – Москвич до финиша доехал, но без поломок не обошлось. В начале гонки двигатель умер, новый ждали из Москвы. Около семи часов простояли в боксах. Но тем не менее смогли компенсировать эту утрату времени и финишировали вторыми в своем классе».

ФОРМУЛА-1 - МЕЧТА

Техникой девочка увлеклась в 13 лет. Вдруг Катерину потянуло изучить из чего состоит машина: двигатель, коробка передач, другие внутренние составляющие… Затем узнала о «Формуле-1». Это было как удар током! Выяснила, что участвовать в самой известной автогонке мира могут только пилоты со специальной лицензией. После чего отправилась в свою первую школу прокатного картинга.

В любительских чемпионатах не раз завершала гонки на подиуме, но ни разу не побеждала. Говорит, не хватало денег на профессиональную подготовку. Изначально родители не поддержали специфическое увлечение дочери. Той приходилось подрабатывать. Например, в 8 классе работала графическим дизайнером: рисовала логотипы, какие-то макеты (у Катерины за плечами художественная школа).

Фото из личного архива Екатерины Капицы

«МОЙ УСПЕХ НЕВОЗМОЖЕН БЕЗ КОМАНДЫ»

Мама – обычный юрист, каких в Москве тысячи. Бабушка на пенсии. И если вы посмотрите кто родители российских участников «Формулы-1», то поймете, что только на таланте в таком дорогом и технически сложном виде спорта, как автомобильный, пробиться очень непросто. Уж очень много здесь зависит от финансовых возможностей.

Тем более, в данном случае речь идет о совсем юной спортсменке…

«Если бы не Промсвязьбанк моя участь была бы ездить в автокроссе на «Жигулях» два раза в год, - реально оценивает ситуацию Катерина Капица. – Я очень благодарна банку за поддержку!»

Фото из личного архива Екатерины Капицы

Как они нашли друг друга?

В автоспорте редко кого приглашают (если ты, конечно, не гонщик с опытом серьезных побед). Поэтому в начале 2022 года Катерина сформулировала резюме и отправила в сотни компаний. Откликнулись в Просвязьбанке, который готов был выступить спонсором в течение года.

«Любая гонка – это работа целой команды. В одиночку гонки мало кто выигрывает, - призналась спортсменка. – В нашей команде есть механики, спортивные представители, тренер. Мы все вместе приносим вклад в результат. Мой успех невозможен без моей команды».

Фото из личного архива Екатерины Капицы

НАГРАДА «ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ»

На сегодня в Чемпионате Московской области по автомобильно-кольцевым гонкам прошло два этапа. В первом Катерина выступила не очень удачно – стала четвертой – пятой. По сути, этап получился тренировочным. Техника специфическая. Мощная: на 500 килограмм веса 140 лошадиных сил, пятиступенчатая сиквентальная коробка. Разгон очень резкий, непростое торможение… К этому нужно привыкнуть. А для этого необходимо накатать определенный опыт.

Но ко второму этапу спортсменка хорошо подготовилась с тренером Андреем Бойко. Работали над траекторией, торможением, с телеметрией…

«В первой гонке второго этапа я заняла третью строчку. Может быть это звучит не очень, но это успех! – не скрывает эмоций девушка. – Я относительно неопытный пилот соревнуюсь с кандидатами и мастерами спорта, которые в два – три раза старше меня. Это очень тяжело. Но люди видят мой прогресс и старание. Именно поэтому получила отдельную награду «за волю к победе». Сейчас впереди третий этап, и я уверена, что покажу себя еще лучше».

ПОДНОГОТНАЯ АВТОСПОРТА

Сегодня спортсмен – не только результат и цифры. В каком-то смысле это публично активная личность, от которой спонсорам и рекламодателям требуется медиаотдачу. Развитию социальных сетей спортивная молодежь уделяет практически столько же внимания, сколько и повышению своих спортивных результатов.

«До закрытия «Тик-Тока» снимала ролики про свою жизнь в автоспорте. Показывала подноготную, которую болельщик обычно не видит. Это было на самом деле интересно», - отмечает Катерина.

3 место в двух классах в «Кубке Московской Области по ралли-спринту» на автомобиле ВАЗ-2107 (2022). Фото из личного архива Екатерины Капицы

Кто пример в автоспорте? В российском – Михаил Митяев. Многократный чемпион России в различных сериях кольцевых гонок. Девушка считает, что их судьбы чем-то похожи: он тоже родился в простой семье и начинал карьеру в автоспорте «с пустыми карманами». Добился немалых высот… А в мировом автоспорте – Макс Ферстапен, который пришел в «Формулу-1» в 17 лет и стал ее самым ее юным участником. Между прочим, действующий чемпион.

Отметим, что девушки в «Формуле-1» - большая редкость. В истории чемпионата мира было всего пять женщин, которые участвовали хотя бы в одном гран-при. Лелла Лормбарди в 1975 году на гран-при Испании даже заняла шестое место. Но в последние три десятилетия женщины принимают в мировой серии гонок участие только в качестве тест-пилотов.

А пока все мысли Кати связаны с третьим этапом Чемпионата Московской области по автомобильно-кольцевым гонкам, который состоится 24 сентября. Как говорится, слона едят по частям…