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Политика31 августа 2022 9:00

Сколько среди "недовольных россиян" сотрудников ЦИПСО Украины

Примитивными инструкциями можно не только зайца научить играть на барабане
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Примитивными инструкциями можно не только зайца научить играть на барабане, но и самого тупого обучить ведению информационной войны

Примитивными инструкциями можно не только зайца научить играть на барабане, но и самого тупого обучить ведению информационной войны

В сети оказалась доступна инструкция, которую украинский Центр Информационно-Психологических Специальных Операций (ЦИПСО) распространяет среди своих сотрудников, обучая их выполнению поставленных перед ними задач.

Документ весьма примечательный. С одной стороны, он достаточно примитивный, и в нем нет ничего такого, что бы указывало на какой-то необходимый для подобной работы уровень профессионализма. А с другой, он же показывает, что такими примитивными инструкциями можно не только зайца научить играть на барабане, но и самого тупого обучить ведению информационной войны.

Регламент работы расписан по пунктам:

"Процесс работы: в канале (по всей видимости, речь о внутреннем чате самого ЦИПСО) публикуется ссылка на Телеграм-канал, в которому пишутся комментарии (далее указан отдельны пунктом норматив по комментариям и подробно расписывается, что необходимо делать).

Пример: ссылка на пост – (далее пост).

Позиционирование: от лица недовольного россиянина.

Тип коммуникации: возмущение.

Видеоинструкции по работе будут завтра при начале работы.

Отчетность: после каждого задания необходимо подать отчет по форме (отправляется Старшему группы в особом извещении).

Количество отработанных заданий (постов) – указать количество.

Количество комментариев – указать количество".

Расписано, кто за что отвечает, за что старший группы, за что – технический специалист.

Подробно указано, что к одному посту, который является заданием (напомним, что посты выбираются руководством, а не берутся по своей инициативе), модно писать несколько комментариев – как свой комментарий к посту, так и ответ на чей-то комментарий.

Целый день отведен в процессе на вживание в образ того самого "недовольного россиянина": "Сегодня будет тренировочный день и станем знакомиться с работой: будем учиться, как общается русня – читать комментарии под постами, чтобы понять настроения и реакцию".

И тут же дается необходимое пояснение: "Чтобы научиться понимать, как они думают и нанести максимальный ущерб, необходимо залезть им в голову".

Ценный совет, но, по всей видимости, если он дается, то интеллектуальной составляющих наемных сотрудников явно не хватает, чтобы самим понять эту нехитрую мудрость. А это означает, что изначальную задачу по "влезанию в голову русне" им выполнить вряд ли удастся. А это необходимое условие для успеха, ведь их усилия направлены не на оболванивание своих же соплеменников, а русских. Задача трудно выполнима еще и по той причине, что пригодна только для умных и идейных бандеровцев. Неумные не смогут, а умные, но не упоротые после такой процедуры сами рискуют начать смотреть на мир не по-бандеровски. В рекомендации отсутствует главное – начинающим ЦИПСОшникам следует "влезать в головы" не всех россиян, а именно тех, кто входит в число этих "недовольных" – беглых либералов, "борцов с Путиным", "эмокоммунистов", крайне правых националистов. Которые выступают против специальной военной операции, дискредитируют Россию и глорифицируют Незалежную. Но дело-то в том, что представители этих групп само по себе причисление их к русским считают настоящим оскорблением. Так что и тут полная нескладуха.

Кстати, в комментарии к этому посту в блоге COLONELCASSAD тут же набежали эти самые ЦИПСОшники, которые принялись охаивать автора и пытаться противопоставить приведенным документам свои аргументы из категории "Вывсеврете". И сколько их не учи, они все равно прокалываются употреблением специфических оборотов, свойственных лишь представителям Незалежной, не говоря уже о свисающем из-под вышиванки до пола оселедце и шматом сала в кармане рядом с цибулей.

Ну, а для нас это нелишнее предостережение о том, кто резвится в российском сегменте сети, пытается разорвать Россию и по каким причинам.

Бдительность, которая наше оружие, никто не отменял. Это не значит, что у нас все хорошо и нечего критиковать, но вот только принимать на веру эту пропаганду явно не стоит. Здоровее будем – и физически, и психически.

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