Сколько среди "недовольных россиян" сотрудников ЦИПСО Украины

Примитивными инструкциями можно не только зайца научить играть на барабане, но и самого тупого обучить ведению информационной войны

В сети оказалась доступна инструкция, которую украинский Центр Информационно-Психологических Специальных Операций (ЦИПСО) распространяет среди своих сотрудников, обучая их выполнению поставленных перед ними задач.

Документ весьма примечательный. С одной стороны, он достаточно примитивный, и в нем нет ничего такого, что бы указывало на какой-то необходимый для подобной работы уровень профессионализма. А с другой, он же показывает, что такими примитивными инструкциями можно не только зайца научить играть на барабане, но и самого тупого обучить ведению информационной войны.

Регламент работы расписан по пунктам:

"Процесс работы: в канале (по всей видимости, речь о внутреннем чате самого ЦИПСО) публикуется ссылка на Телеграм-канал, в которому пишутся комментарии (далее указан отдельны пунктом норматив по комментариям и подробно расписывается, что необходимо делать).

Пример: ссылка на пост – (далее пост).

Позиционирование: от лица недовольного россиянина.

Тип коммуникации: возмущение.

Видеоинструкции по работе будут завтра при начале работы.

Отчетность: после каждого задания необходимо подать отчет по форме (отправляется Старшему группы в особом извещении).

Количество отработанных заданий (постов) – указать количество.

Количество комментариев – указать количество".

Расписано, кто за что отвечает, за что старший группы, за что – технический специалист.

Подробно указано, что к одному посту, который является заданием (напомним, что посты выбираются руководством, а не берутся по своей инициативе), модно писать несколько комментариев – как свой комментарий к посту, так и ответ на чей-то комментарий.

Целый день отведен в процессе на вживание в образ того самого "недовольного россиянина": "Сегодня будет тренировочный день и станем знакомиться с работой: будем учиться, как общается русня – читать комментарии под постами, чтобы понять настроения и реакцию".

И тут же дается необходимое пояснение: "Чтобы научиться понимать, как они думают и нанести максимальный ущерб, необходимо залезть им в голову".

Ценный совет, но, по всей видимости, если он дается, то интеллектуальной составляющих наемных сотрудников явно не хватает, чтобы самим понять эту нехитрую мудрость. А это означает, что изначальную задачу по "влезанию в голову русне" им выполнить вряд ли удастся. А это необходимое условие для успеха, ведь их усилия направлены не на оболванивание своих же соплеменников, а русских. Задача трудно выполнима еще и по той причине, что пригодна только для умных и идейных бандеровцев. Неумные не смогут, а умные, но не упоротые после такой процедуры сами рискуют начать смотреть на мир не по-бандеровски. В рекомендации отсутствует главное – начинающим ЦИПСОшникам следует "влезать в головы" не всех россиян, а именно тех, кто входит в число этих "недовольных" – беглых либералов, "борцов с Путиным", "эмокоммунистов", крайне правых националистов. Которые выступают против специальной военной операции, дискредитируют Россию и глорифицируют Незалежную. Но дело-то в том, что представители этих групп само по себе причисление их к русским считают настоящим оскорблением. Так что и тут полная нескладуха.

Кстати, в комментарии к этому посту в блоге COLONELCASSAD тут же набежали эти самые ЦИПСОшники, которые принялись охаивать автора и пытаться противопоставить приведенным документам свои аргументы из категории "Вывсеврете". И сколько их не учи, они все равно прокалываются употреблением специфических оборотов, свойственных лишь представителям Незалежной, не говоря уже о свисающем из-под вышиванки до пола оселедце и шматом сала в кармане рядом с цибулей.

Ну, а для нас это нелишнее предостережение о том, кто резвится в российском сегменте сети, пытается разорвать Россию и по каким причинам.

Бдительность, которая наше оружие, никто не отменял. Это не значит, что у нас все хорошо и нечего критиковать, но вот только принимать на веру эту пропаганду явно не стоит. Здоровее будем – и физически, и психически.