В России состоялось открытие стратегического командно-штабного учения «Восток-2022»

Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники

В торжественной обстановке в ходе общего построения воинских контингентов, принимающих участие в СКШУ, на полигоне «Сергиевский» в Приморском крае был поднят флаг учения «Восток-2022».

«Сегодня в едином строю стоят солдаты и офицеры десяти государств, а всего в учении принимает участие 14 стран. На девяти полигонах, в реальном масштабе времени, по единому замыслу выполняют учебно-боевые задачи десятки тысяч военнослужащих и тысячи единиц техники. Нас связывает не только необходимость укрепления военной безопасности вблизи наших границ, но и долгие дружеские отношения между странами, общее героическое прошлое, заложенное старшими поколениями. Учение в составе коалиции государств помогают выработать единое понимание организации подготовки войск, их управление и взаимодействие на оперативном и тактическом уровнях, укрепляют дружбу и боевое товарищество между нашими военнослужащими», - сказал на открытии СКШУ замминистра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров обращаясь к участникам учения.

Перед личным составом с приветственным словом также выступили представители военных ведомств государств-участников учения из Азербайджана, Алжира, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.

В завершении церемонии военнослужащие подразделений воинских контингентов государств-участников СКШУ «Восток-2022» прошли торжественным маршем перед трибуной. Программа завершилась большим концертом артистов Академического ансамбля песни и пляски имени А.В.Александрова, Центрального дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе, творческих коллективов и исполнителей из стран, принимающих участие в СКШУ.

СПРАВКА «КП»

СКШУ «Восток-2022» пройдет с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генштаба Вооруженных Сил России с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – «Бурдуны», «Горячие Ключи», «Князе-Волконский», «Лагунное», «Сергеевский», «Телемба», «Успеновский», а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

В ходе учения совместные действия с войсками (силами) Восточного военного округа, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе: Азербайджана, Алжира, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.