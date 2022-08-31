Адвокат предупредил Кристину Асмус об уголовной ответственности

Кристина Асмус привлекается к ответственности за публикацию, размещенную в социальных сетя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новость о том, что Кристина Асмус стала фигурантом дела о дискредитации российской армии, шокировала не только поклонников актрисы, но и ее саму. Дозвониться звезде с тех пор невозможно - абонент то занят, то недоступен. Но по словам помощников, о предстоящем судебном заседании они узнали от СМИ. Агенты, было, еще усомнились - не фейк ли? Но на сайте Тверского районного суда столицы значится черным по белому: Кристина Асмус привлекается по статье 20.3.3, Ч. 1 КоАП РФ, разбирательство состоится 6 сентября.

- Кристина Асмус привлекается к ответственности за публикацию, размещенную в социальных сетях, - кратко пояснили kp.ru служители Фемиды. - Актрисе грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

При этом о политике Асмус практически никогда не высказывалась, в рядах оппозиции замечена не была. Ее соцсети - сплошь картинки с кадрами киносъемок, спектаклей, многочисленные селфи, наряды, прически... Лишь однажды в конце февраля артистка разместила пресловутый "черный квадрат", который тогда активно постили представители шоу-бизнеса, и короткую подпись с призывами остановить военные действия. Видимо, это и стало мотивом для дела о фейках.

Между тем, юристы предупреждают: административное дело может стать уголовным, если актриса выскажется вновь.

- Если в течение года актриса совершит повторное правонарушение, то ее могут привлечь уже не к административной, а к уголовной ответственности, - объяснил kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин. - Например, по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ" предусмотрено наказание в виде штрафа до 1,5 млн рублей либо лишение свободы сроком до трех лет. По части 2 той же статьи УК (если преступление совершено группой лиц, из корыстных побуждений и др.) санкции более суровые: штраф - до 5 млн рублей, лишение свободы - до 10 лет. И есть еще третья часть: если действия гражданина повлекли тяжелые последствия, ему грозит тюремный срок уже до 15 лет.

Адвокат Андрей Алешкин.

Напомним, ранее по той же статье на 50 тысяч рублей оштрафовали лидера ДДТ Юрия Шевчука, который публично высказался на концерте в Уфе. Других представителей шоу-бизнеса, которые наряду с Кристиной Асмус публиковали "квадраты" в соцсетях, к ответственности не привлекали.