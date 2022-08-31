На какие специальности в вузах России был самый высокий конкурс в 2022 году

Высшие учебные заведения делятся итогами приемной кампании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если смотреть в целом, то больше всего абитуриентов стремилось поступить на IT-специальности – это тенденция последних лет. Также в фаворе были образовательные программы по экономике, менеджменту, рекламе и праву. А вот какая картина конкретно по вузам.

МГИМО - традиционно лидируют международные отношения и юриспруденция.

МГУ - всплеск интереса к факультету государственного управления, а также юридическому и экономическому – конкурс там был выше, чем на естественно-научных направлениях. Также стало больше желающих поступить на геологический, философский, журналистику и в Высшую школу телевидения.

СПбГУ — реклама и связи с общественностью (223 человека на место), юриспруденция (139) и лингвистика (128).

ГИТИС - на актерском и вовсе мегааншлаг – 430-450 человек на место! Но там это обычное дело. «Романтики» - так охарактеризовал новый набор ректор Григорий Заславский и пояснил: мол, иными и не могут быть люди, которые за два года пандемии не передумали идти в актеры или режиссеры.

МГИК – графический дизайн (31 человек на место), эстрадно-джазовое пение (24), режиссура кино и телевидения (22).

МФТИ - прикладная математика и физика, компьютерные науки и биотехнологии (средний балл ЕГЭ 297-310 по трем экзаменам).

МИСиС - прикладная информатика, прикладная математика, информатика и вычислительная техника.

РУДН - бизнес-информатика (120 заявлений на бюджетное место), а также лингвистика, реклама и связи с общественностью, лечебное дело, экология и природопользование (впервые в пятерке лидеров).

Финансовый университет - факультет информационных технологий и анализа больших данных, бизнес-информатики и цифровой трансформации управления бизнесом (19 человек на место). А также экономика и юриспруденция.

ИТМО - программы, связанные с ИТ.